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LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰！　南台灣100%暴風侵襲

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚11時30分針對第21號中度颱風「康芮」（KongRay）發布海上警報，觀測颱風過去一天強度略為增強，正向西北西轉西北、朝台灣東部移動，未來並將持續增強擴大暴風圈，預估31日（周四）將登陸並通過台灣，未來三天將是影響台灣最劇烈時候。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也指出，康芮颱風眼正持續緊縮，正在增強中，最快明天（30日）將挑戰巔峰狀態。

台灣颱風論壇今天深夜觀察，康芮原本破破大大的颱風眼已經開始緊縮，顯示颱風持續增強中，其核心越來越紮實、龐大，尤其東、南象限最為肥厚，最快明天將挑戰巔峰狀態。稍早根據氣象署觀測各地的風力，中部沿海已經出現強陣風，綠島蘭嶼也吹出10級風以上，如果考慮颱風還遠在700多公里外的話，這個表現值得留意，是一個大風場颱風能做到的，位處遠處靠地形加成，風力就很可觀。明天隨颱風更近，西部海線風力會更強，這次風力的影響會很顯著。

根據氣象署今晚8時預報，未來120小時颱風暴風侵襲機率中，彰化以南9縣市全部達到100%，其餘除了基隆外，北北基、桃竹苗、花蓮都達到90%以上。

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▼康芮將北轉直撲東台灣。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▼康芮颱風眼逐漸緊縮，顯示強度正在增強中。（圖／翻攝dapiya）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

氣象署預估，康芮目前位置在鵝鑾鼻的東南方約600公里海面上，以時速12轉16公里速度朝西北往台灣靠近，預計暴風圈明天（30日）午後進入台灣東南部近海，並於深夜逐漸接觸陸地，31日（周四）暴風圈逐漸籠罩全台各地，並於下半天從花蓮以南登陸。

氣象署颱風影響時程：

●10/30(三)外圍環流影響－
基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨
豪大雨特報：桃園以北、宜花
中南部、台東及外島局部短暫陣雨
蘭嶼、綠島、澎湖有11～12級強陣風，台南以北沿海、恆春半島及馬祖有9～10級強陣風（苗栗至雲林沿海有11級左右強陣風），東半部沿海及金門也有較強陣風

●10/30(三)晚～11/1(五)清晨颱風影響最劇－
北部及東半部有陣雨，其他地區有局部陣雨
豪大雨特報：北部、東半部、南部地區及中部山區
豪雨以上：東半部
沿海空曠地區及離島將出現9至12級強陣風，颱風中心附近區域有局部12級以上強陣風

●11/1(五)早上後風雨逐漸趨緩－
半部及馬祖仍須留意較強風雨
海面風浪仍大

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▼康芮颱風暴風侵襲率彰化以南達100%。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▼1年3颱登陸，康芮將帶來紫爆強風豪雨。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

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