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康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風環流寬廣，暴風圈接近正圓。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（29日）晚8時30分持續針對第21號中度颱風康芮發布海上警報，康芮過去6小時有快速增強趨勢，且所處環境有利發展，未來將持續擴大增強，預估未來路徑將往西北、朝台灣靠近，31日（周四）暴風圈就會逐漸籠罩台灣各地，並於下半天從花蓮以南登陸，東半部首當其衝，明晚到11月1日（周五）對台灣影響最劇烈，特別提醒要留意「強風」現象。

氣象署科長林伯東指出，目前康芮是中度颱風，但過去幾個小時有增強現象，近中心最大風速每秒45公尺，環流寬廣，暴風圈接近正圓，7級暴風半徑達到280公里，10級暴風半徑90公里，過去6小時快速增強趨勢，由於其所處環境海溫高、垂直風切小，還有持續發展、增強機會，暴風圈也可能擴大。

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路徑部分，康芮目前位在鵝鑾鼻東南東方670公里海面上，以時速12轉16公里朝西北西轉西北前進，往台灣靠近，明天（30日）逐漸接近東南部近海，預計會在31日下半天從花蓮以南登陸，逐漸通過台灣，暴風圈將籠罩全台各地，11月1日白天颱風才會遠離減弱，對颱影響才會變小。

▼康芮周四將登陸通過台灣。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

林柏東表示，目前中國大陸有高壓正在東移，與康芮呈現高、低壓對峙，台灣附近是氣壓梯度較大的區域，緊接而來的是強風。今天東北風明顯偏強，西半部沿海、東南部、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖已經觀測到較大陣風，已經出現11級陣風，明晚受颱風外圍環流加上地形影響，西半部風速逐漸增大，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10 級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門也有較強陣風，氣象署持續發布陸上強風特報，提醒民眾需特別留意造成的強風現象。

林伯東提到，由於東北風使得北台灣降水回波移入，東半部花蓮也有降雨，已經觀測到基隆北海岸、宜蘭山區出現較大雨勢，氣象署並針對北東地區發布大雨特報，預估今晚東北部降雨持續，明天受外圍環流影響，桃園以北、東北部及東部地區有陣雨，且雨勢越晚越明顯，易有局部豪大雨，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，入夜起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生機率，其他地區也有零星短暫陣雨。

▼康芮快閃甩強風豪雨，半個台灣紫爆。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

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