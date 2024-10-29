康芮暴風圈「將達300公里」罩全台！專家：上次1年3颱登陸已16年前

記者閔文昱／綜合報導

康芮颱風今（29日）下午開眼了，氣象署17時30分已發布海警，預估最快明（30日）清晨5時半至8時半間發布陸警，24小時內將增強為中颱上限，其暴風圈半徑甚至可能擴大到300公里。對此，氣象專家吳聖宇表示，若康芮颱風如預期登陸，將會是繼2008年後，再一次出現一年內有3個或以上的颱風登陸。

▲康芮颱風路徑。（圖／中央氣象署，下同）

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根據氣象署資訊，第21號中度颱風「康芮」在今天下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方約770公里的海面上，朝巴士海峽及台灣東南方海面前進，強度持續增強當中，暴風半徑也隨著強度增強而擴大，預計明天開始北東雨勢逐漸增強，明晚起至周五清晨是影響台灣最明顯的時候。

吳聖宇今晚在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，颱風中心預計將在周四（31日）下午進入台東地區，這天的風雨影響會很大，全台灣都要戒備，尤其東半部、南部山區要嚴防大量降雨。另外，颱風中心登陸的東南部風力最大，其次是迎風面的東部地區，還有西半部配合海峽地形也會有顯著的強風。

吳聖宇預估，周五（11/1）颱風出海後預報強度將快速減弱並且遠離，風雨可能只有上半天還比較明顯，下半天之後大概就會很快的減小，颱風警報也可望解除。

吳聖宇透露，上一次一年內有3個或以上的颱風登陸已經是16年前、2008年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜，一年內有3個強颱登陸則是2005年（海棠、泰利、龍王），今年應該會符合前者，「會不會符合後者還要再看看。」

中央氣象署也提醒，明天（30日）台灣開始受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及中南部山區降雨逐漸明顯，尤其在桃園以北、宜花降雨持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖有零星短暫陣雨，台東雨勢則是愈晚愈強，晚起也有局部大雨或豪雨發生的機率，金門為多雲的天氣。

氣溫方面，北台灣仍稍涼，整天大約為22至24度，其他地區高溫仍可以來到28至30度，早晚稍涼，低溫約22至25度。