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颱風重創菲律賓「700萬人受災」　台灣捐500噸白米救助災民

▲▼颱風重創菲律賓 台灣捐500噸白米救助災民。（圖／翻攝自馬尼拉經濟文化辦事處）

▲潭美重創菲律賓700萬人受災，台灣捐500噸白米救助災民。（圖／翻攝自馬尼拉經濟文化辦事處）

文／中央社

颱風潭美重創菲律賓呂宋島，逾百人喪生、700萬人受災，駐菲代表周民淦今天代表台灣政府捐贈500噸白米予菲律賓，為災民送上來自台灣的關懷。

捐贈儀式在菲律賓金融中心馬卡蒂市（Makati）舉行，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）接過白米後，再交予菲律賓社會福利部官員。

米袋上印有中華民國國旗，並以英文寫上Love from Taiwan。

周民淦致詞時首先代表台灣政府與人民向菲律賓的凱米（Gaemi）與潭美（Trami）兩場颱風災民表示慰問，並引述總統賴清德最近在社群平台的發文說，台灣作為近鄰，隨時準備向菲律賓伸出援手。

潭美上週橫掃菲律賓北部的呂宋島，有713萬人受災、125人喪生，大片地區成為水鄉澤國，經濟損失超過40億披索（約新台幣22億元）；凱米則於7月間侵襲菲律賓，引發洪水和土石流，造成至少40人死亡。

周民淦說，今天捐贈的500噸白米象徵台灣人的關懷，反映出雙方在艱難時刻的友誼與互助。

此外，周民淦也宣布，在農業技術團的支援下，台灣不久後將在菲律賓米倉伊薩貝拉省（Isabela）和卡加延省（Cagayan）展開合作計畫，提升稻米產量，「以確保菲律賓即使遭遇天災，也不會有人挨餓。」

葛若菲感謝來自台灣的愛心，並稱這批白米來得非常及時，象徵台灣與菲律賓之間堅穩的人與人關係。

她說：「台灣不只是一位鄰居，更是菲律賓長久的朋友。」

這500噸白米是台灣承諾捐贈給菲律賓2000噸白米的一部分。

今年1月，周民淦已代表台灣政府捐贈1000噸白米給菲律賓，由當時的MECO主席兼駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）代表接受。今天再捐贈500噸之後，剩下的500公噸預定於下個月運抵。

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