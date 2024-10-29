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日本買藥妝！他被多算1萬多日圓　拆袋又見「誇張錯誤」傻了

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲逛藥妝店是許多人到日本必去的行程。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友5月曾發文提醒，在日本藥妝店購物要注意結帳金額，出國時到藥妝店買了3樣商品，結帳時卻被多刷2樣、多付了5000日圓。最近又有苦主直呼，「在藥妝店買了一堆戰利品後，拜託，一定要，再次檢查明細跟商品是否有誤」，因為他整整被多刷1萬多日幣（約2500台幣），話題引發討論。

有網友在Threads表示，最近去東京旅遊，在上野某間藥妝店買東西，回台後對帳發現，原本購買的產品是498日圓的商品8樣+2280日圓的商品1樣，總價6264日圓。沒想到，店員卻刷成2280日圓的商品8樣，「整整差了1萬多日幣啊……」

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另外還有一個失誤，就是他有買4顆泡澡球，回台灣拆袋卻只有3顆，「沒檢查是我的錯，但這個錯誤也太誇張了吧！」忍不住再次提醒其他人，真的要好好對帳單上的項目，跟免稅袋裡面的品項是否無誤。

貼文曝光，不少人都曾被多刷過，「我上禮拜去，也有店員刷了，手滑掉到籃子裡又拿起來刷一次」、「真的！我這次跟朋友去也遇到，是在新宿的某間，結帳有算到金色止痛藥一盒，但最後袋子裡面沒有。可能是因為結帳櫃台他只有一個人，空盒換商品的時候沒有注意到」、「不只藥妝店，連一般餐飲店的明細也要確認。」

還有網友透露，「我們這個月初在福岡某間也遇到，我們結完帳，把我們的東西藏在袋子後面，沒有放進去，被我發現，我馬上要她們放進去，她們的結帳員都是別國籍的工讀生！」「拜託你們一定要自己對一次明細，我在日本工作，我相信店員不是故意的，但是因為缺工、人員不足造成的忙碌，還有很多店員都很粗心，不論幫你結帳的是什麼國籍的人都一樣。」

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