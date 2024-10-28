自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

▲立憲民主黨黨代表野田佳彥欲挑戰達成政黨輪替、再度擔任首相，將對上現任首相石破茂。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本眾議院第50屆選舉昨（27）日投開票，自民黨、公明黨所組成的執政聯盟未能取得過半席次（233席），對於未來首相石破茂的執政恐將造成重大影響。未來30天內，日本將召開特別國會，針對新一任總理大臣（首相）進行指名選舉，石破茂尋求與其他黨合作，至於立憲民主黨黨代表野田佳彥，則謀求能夠政黨輪替。

根據《日本放送協會》，前日本首相野田佳彥所領導的「最大在野黨」立憲民主黨在此次眾議院選舉中表現出色，以達成「政黨輪替」為訴求，最後取得了148席，比起先前還多出50席，今（28）日黨內更召開執行役員會，預計將在未來一個月內舉行的特別國會總理大臣指名選舉中，提名黨代表野田佳彥。

此次眾議院選舉中，自民黨不僅未能取得單獨過半席次，與公明黨更合計只取得215席，因此未來在與各個政黨溝通、組成聯立政府的談判過程，顯得相當重要。據悉，石破茂已經於28日下午和公明黨黨代表石井啓一簽署聯合執政的相關文件。

▲國民民主黨黨代表玉木雄一郎表示，無意與自公兩黨合作。（圖／達志影像）

另一在野黨國民民主黨在眾議院選舉取得28席，與上一次的7席相比激增了4倍，其黨代表玉木雄一郎因此成為自民黨石破茂、立憲民主黨野田佳彥拉攏組織聯立政府的重點，野田佳彥盼能結合所有在野黨的力量，阻止石破茂再度續任首相。

根據日媒《讀賣新聞》，自民黨幹事長森山裕已經透過檯面下與國民民主黨的幹部接觸。

不過對於自民黨的拉攏，玉木雄一郎顯得不怎麼感興趣。根據日媒《朝日新聞》，玉木雄一郎在與野田加彥前往日本勞動組合總聯合會總部，在結束與該會會長芳野友子的談論以後，回答現場記者提問，「我們不會進入（自公兩黨）聯立（政權），當然若有好的政策就可以一起合作」，並透露將在特別國會首相指名選舉中，寫下自己的姓名。