全日空偶像化色色？正妹俊男空服員辦感謝祭　日網友批噁心

圖文／鏡週刊

全日空（ANA）在本月13日舉辦「粉絲感謝祭」，請來正妹俊男空服員和公司人員，拍攝美照或表演片段，上傳網路並答謝粉絲與支持者。但就有日本網友看不下去，認為這是踐踏航空人員的專業，把空服員變成地下偶像，還有網友大罵「噁心」。

據日本《週刊女性》報導，全日空每年都會舉辦「ANA Blue Base」訓練基地開放給民眾參觀的活動，今年也不例外。不過今年還有一個特殊的活動，就是讓空服人員拍攝短片或網美片並上傳網路，仿效偶像的宣傳手法，更表明要「感恩粉絲」。

但就有網友看不下去，認為這是踐踏航空人員的專業，甚至有人覺得很噁心。不過全日空事後解釋，強調舉辦該活動，並不是要「空服員偶像化」，而是希望讓參觀基地的民眾，可以和航空人員有更多的互動，以及意見交換。

全日空還說，參與活動的民眾中有小朋友、學生、社會人士、夫妻及家族成員等，因此想讓大家了解到，空服員不只是偶像，更是擔任飛行安全、空中服務的重要人士，讓大眾理解空服員每日所受的訓練與努力。

▲全日空強調，希望透過該活動，讓民眾更能了解空服員的角色。（翻自TikTok）



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