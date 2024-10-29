康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修　最新預測曝「襲台時間點」

▲日本氣象廳預測，康芮將會成為穿心颱。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

康芮颱風路徑持續往南、往西修，比先前預估更加靠近台灣，甚至不排除登台可能，如今康芮也持續增強。日本氣象廳預測，康芮可能會在31日以「非常強烈的風勢」逼近沖繩地區，屆時瞬間最大陣風可達每秒70公尺，隨後持續朝西北方移動，穿越台灣，估計全台都會受到影響。

根據氣象廳觀測，康芮颱風29日上午9時位在菲律賓東邊海域（北緯17.8度，東經127.3度），以每小時15公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。

日本氣象廳指出，隨著颱風持續發展，路徑預估會逐步北轉，31日凌晨3時接近沖繩南方後，持續往台灣逼近，屆時風力則會處於「非常強烈」的狀態。

康芮預計10月31日與11月1日對台影響最大，不排除這2天登陸台灣，隨後繼續往西北方移動，直到11月2日抵達中國華南地區後，會大轉彎，往東北方朝日本南韓方向移動，不過屆時預計將轉為溫帶低氣壓，因此影響不大

康芮是罕見的11月颱，日本自1951年以來，只有1990年的佩姬颱風曾經罕見地在11月登陸日本。佩姬颱風於1990年11月30日從和歌山縣白濱町登陸，如果康芮也以颱風姿態逼近日本，則會成為觀測史上第2個襲日的11月颱。