正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

▲正妹Coser「Nekoteto」扮魅魔，沒想到「淫紋貼紙」除不掉。（圖／翻攝@NEKOTETOrm）
記者鄒鎮宇／綜合報導
萬聖節周末，世界各地的人們喬裝打扮慶祝。沒想到，日本正妹直播主、Coser「Nekoteto」卻因無法去除紋身貼紙而吸引千萬網友觀看。
Nekoteto於25日上傳萬聖節魅魔的Cosplay照表示，「不給糖就搗蛋，今年是魅魔，不給糖果的話會惡作劇的哦」，此文也吸引近2萬人按讚留言，觀看數達到120萬。
沒想到，Nekoteto隔天發現，她Cos時使用的淫紋貼紙竟然不會消失，最後只好認了，「完全弄不下來…當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎」。
而該則貼文曝光後，瞬間吸引13萬人按讚、觀看次數更是突破1420萬，許多Coser也留言介紹去除紋身貼紙的藥劑。此外，不少網友也說，「太色了吧」、「有一段時間不能去泡溫泉囉」、「妳以為是貼紙，其實是契約」、「肚臍很漂亮耶」、「流量小天才」。
コス用に付けた淫紋が全然消えない…— Nekoteto (@NEKOTETOrm) October 26, 2024
パジャマ着てるともう人間界に紛れて秘密で生活してるサキュバスじゃん
もうサキュバスとして生きていくか… pic.twitter.com/krMFRD6Ggb
トリックオアトリート????— Nekoteto (@NEKOTETOrm) October 25, 2024
今年はサキュバス????
お菓子くれないとイタズラしちゃうよ？❤︎ pic.twitter.com/v69bh3OSae
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