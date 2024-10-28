　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

▲▼正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看。（圖／翻攝@NEKOTETOrm）

▲正妹Coser「Nekoteto」扮魅魔，沒想到「淫紋貼紙」除不掉。（圖／翻攝@NEKOTETOrm）

記者鄒鎮宇／綜合報導

萬聖節周末，世界各地的人們喬裝打扮慶祝。沒想到，日本正妹直播主、Coser「Nekoteto」卻因無法去除紋身貼紙而吸引千萬網友觀看。

Nekoteto於25日上傳萬聖節魅魔的Cosplay照表示，「不給糖就搗蛋，今年是魅魔，不給糖果的話會惡作劇的哦」，此文也吸引近2萬人按讚留言，觀看數達到120萬。

▲▼正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看。（圖／翻攝@NEKOTETOrm）

沒想到，Nekoteto隔天發現，她Cos時使用的淫紋貼紙竟然不會消失，最後只好認了，「完全弄不下來…當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎」。

而該則貼文曝光後，瞬間吸引13萬人按讚、觀看次數更是突破1420萬，許多Coser也留言介紹去除紋身貼紙的藥劑。此外，不少網友也說，「太色了吧」、「有一段時間不能去泡溫泉囉」、「妳以為是貼紙，其實是契約」、「肚臍很漂亮耶」、「流量小天才」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「尾隨之狼」撲倒人妻性侵！躲女廁全裸埋伏　辯怕熱才脫光
快訊／威力彩6.31億一注獨得　獎落「這縣市」
雙11驚爆價！　保健食品現省1500元
養樂多「戳洞」還是「撕開」喝？　官方公布正確喝法
快訊／15歲男學生5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

活春宮大放送！男女摩鐵激戰「不關燈不拉窗簾」　窗戶全看光

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

活春宮大放送！男女摩鐵激戰「不關燈不拉窗簾」　窗戶全看光

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

黑豹旗／社區起步吳祉恩完投7局率壽山闖8強　目標球速提升到147

NanaQ前任「分手要好聚好散」！　她還原對話感嘆：我好白痴

六方科尾盤拉漲停並列18檔注意股！　網通業展達明起打入處置

威力彩頭獎6.31億獨得　彩券行「梅開二度」法寶曝光

黑豹旗／吳祉恩完投7局助壽山擊敗成德　桃園已3隊闖8強

營養師教你自製「優格燕麥杯」　掌握搭配公式超簡單

快訊／威力彩6.31億一注獨得　獎落台南六甲

57年來首見！11月怪颱康芮穿心「半個台灣紫爆」　2天豪雨熱區曝

向佐被控「賞網紅巴掌」再澄清！　曝現場影片：我不是白癡

「尾隨之狼」撲倒人妻性侵！躲捷運站女廁全裸埋伏　辯怕熱才脫光

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

14歲少女聽音樂等車　被問路男拖樹叢性侵

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

石破茂恐成「任期最短命日相」！　為自民黨眾院大選失利負責

15年首見！日眾院大選執政聯盟未過半

女粉周杰倫演唱會現場生了　老公：已取好名字

更多熱門

相關新聞

董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄

董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄

YouTuber「眾量級」家寧最近在個人YouTube頻道上傳新影片，不少網友看完後除了直呼超毛，同時也談論她曾上過心靈課程一事，掀起不小關注。為此，網紅這群人成員董仔日前曾坦言，在2022年上過類似課程，過往在節目中談論此事、一度哽咽的片段也遭挖出。

石破茂恐被趕下台　前首相野田盼「政黨輪替」

石破茂恐被趕下台　前首相野田盼「政黨輪替」

眾量級Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖

眾量級Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

關鍵字：

日本Cosplay萬聖節網紅紋身貼紙

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面