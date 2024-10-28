正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

▲正妹Coser「Nekoteto」扮魅魔，沒想到「淫紋貼紙」除不掉。（圖／翻攝@NEKOTETOrm）



記者鄒鎮宇／綜合報導

萬聖節周末，世界各地的人們喬裝打扮慶祝。沒想到，日本正妹直播主、Coser「Nekoteto」卻因無法去除紋身貼紙而吸引千萬網友觀看。

Nekoteto於25日上傳萬聖節魅魔的Cosplay照表示，「不給糖就搗蛋，今年是魅魔，不給糖果的話會惡作劇的哦」，此文也吸引近2萬人按讚留言，觀看數達到120萬。

沒想到，Nekoteto隔天發現，她Cos時使用的淫紋貼紙竟然不會消失，最後只好認了，「完全弄不下來…當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎」。

而該則貼文曝光後，瞬間吸引13萬人按讚、觀看次數更是突破1420萬，許多Coser也留言介紹去除紋身貼紙的藥劑。此外，不少網友也說，「太色了吧」、「有一段時間不能去泡溫泉囉」、「妳以為是貼紙，其實是契約」、「肚臍很漂亮耶」、「流量小天才」。