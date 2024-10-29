第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂：千萬不要取消

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第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂：劉德華不要取消

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華巡迴演唱會馬來西亞站。（圖／台灣映藝提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都非常關注颱風康芮的動態，就怕風雨太大、放颱風假！有網友發文列出「關鍵日期」，坦言他是第一次這麼不想放颱風假。文章曝光後，不少人也秒懂並直呼，「我也是！我的劉德華演唱會」、「給我一杯忘情水」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，他從小到大，還真是頭一次不想要放颱風假，「10/31～11/3」。而他列出的日期，就是劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會的日期，當時票也是非常不好搶。

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貼文底下，不少網友也留言表示，「我期待的劉德華，只希望不要取消」、「我的華仔，這比沒抽中演唱會更悲慘吧」、「11/1可憐人+1」、「劉德華演唱會+1」、「我也有買到，我31的」、「10/31千萬不要進來！我的劉德華啊」、「我的華仔」、「我也是，我的劉德華千萬不要取消」。原PO也在留言處回應，「等了好久，終於等到今天」。

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

還有網友直呼，「真的有夠煩的，一堆事被打亂」、「我家剛重修好不到一個月欸」、「不要進來，汽車的玻璃我會裝到懷疑人生」、「你第一次而已，我今年第三次了」、「不要來，10月已經颱風假無薪假2天了」、「11/1號要出國，別來打亂計畫啦」、「有孩子後都很討厭颱風假」。

中央氣象署預報員張承傳表示，預估今天下午到晚間發布海上警報，周三上午發布陸上警報，周四、周五影響較明顯，尤其是周四一整天。至於是否有機會放颱風假？氣象專家賈新興說，周四宜蘭、花蓮、台東、屏東機率比較高，好消息則是颱風走得很快，周五就會慢慢離開台灣。

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第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂

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