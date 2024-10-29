「康芮努力建構颱風眼牆」挑戰巔峰　氣象署：不會以最強狀態登陸

▲康芮颱風正在努力建構眼牆。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風增強為中颱，氣象粉專公布颱風眼牆現況，指康芮颱風正努力建構眼牆，完整後颱風眼將相當漂亮，挑戰巔峰狀態。氣象署預估今傍晚或晚間發布海警，康芮可能從台東登陸，氣象署表示，康芮將再增強為中颱上限或更強，達巔峰狀態時為暴風圈碰觸呂宋島時，不會以最強狀態登陸台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布康芮颱風眼牆現況，粉專指出，「康芮已增強為中度颱風，最新結構掃描顯示，康芮颱風正努力建構它的眼牆，完整之後颱風眼就會變得相當漂亮，挑戰巔峰狀態！」

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中央氣象署預報員陳姵安表示，康芮颱風今已升級為中颱，預報上最強強度以中颱上限為主，每秒48公尺，但也不排除會更強，強度達巔峰的時間點為周三晚間暴風圈開始接觸呂宋島時，因受地形破壞，靠近台灣時強度將較減弱，不會以最強狀態登陸台灣，不過強度仍會是中颱。

陳姵安表示，氣象署預估今傍晚到晚上發布海警，可能是傍晚5時30分或晚間8時30分，時間還未定，目前路徑預估登陸地點以台東為主，不過因為還有變動可能性，花東到恆春半島都有機會，暴風圈預估周四上午會先觸陸，範圍在台東到屏東一帶。