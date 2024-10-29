　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮還會變強長胖「暴風圈達300公里」　最快今17：30發海警

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持續增強長胖，氣象署預估康芮將在周三(30日)晚間到周四強度達巔峰，估可到中颱上限甚至強颱，暴風半徑擴大到300公里，周四和周五清晨影響最劇烈，各地有明顯降雨，預計從東部陸地登陸機率高，氣象署最快傍晚5時30分發布海警，明天上午發陸警。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天台灣附近以迎風面降雨為主，明天周三開始受颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨加劇，周四、周五颱風影響最明顯，周四一整天和周五清晨為颱風接近和通過過程，為各地帶來明顯風雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱美霖進一步說明，康芮颱風今天凌晨2點增強為中颱，上午8點位距離恆春東南方740公里海面上，將持續增強，未來朝台灣東南部海域靠近，今明兩天颱風逐漸往西北接近台灣東南部海域，這段期間海氣條件支持發展，有增強且暴風範圍擴大趨勢，周三晚間到周四颱風強度可達巔峰，預估可到中度颱風上限，也不排更強，暴風範圍擴大為300公里。

康芮颱風預計周四和周五清晨影響台灣最劇，朱美霖指出，周四一整天到周五清晨是颱風距離陸地最靠近時刻，預計從東半部陸地登陸機率高，周四和周五在台灣陸地上空整合，周五白天逐漸出海，往台灣海峽往北移動並逐漸消散，不過因環境複雜，颱風登陸位置、時間點、停留時間和出海位置仍有不確定性。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風將帶來強風和長浪。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於海陸警時間點，朱美霖說明，颱風暴風範圍最可能抵達時間，預計周四上午8點颱風暴風範圍已經涵蓋台灣上空，颱風影響最明顯時刻在周四到周五清晨，依據路徑預測，不排除今天傍晚前後發布海警，陸警預計明天清晨到上午發布。

朱美霖進一步說明，依照目前路徑預報，康芮颱風速度有略為增快，隨颱風接近，台灣東半部海域、巴士海峽將先進入暴風範圍，接近陸地方面，如果暴風範圍擴大，除花東外，也會擴大到宜蘭或南台灣一帶，大多數路徑預報資料顯示康芮在東半部陸地登陸機率高。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

康芮襲台恐帶來強風豪雨，朱美霖表示，明天受颱風外圍環流影響，北部和東半部尤其北部山區、大台北、基隆北海岸、宜蘭山區甚至花蓮，將越晚降雨越多，桃園以北、宜蘭會有局部豪雨出現，晚間花東、恆春有局部大雨。

朱美霖強調，周四到周五清晨雨量最明顯，東半部有局部豪雨等級的降雨，雨勢偏大且時間持續，要留意坍方落石，另北部、南部和中部山區也可能有局部豪雨，隨颱風逐漸在上空，周四晚間到周五清晨中部也有大雨，颱風逐漸遠離後，周五白天雨勢趨緩，各地仍有間歇降雨，西部有短暫雨，東部有局部降雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍
LIVE／康芮最新動態！4縣市颱風假有機會　6地風雨最強烈
川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰：我當然不同意
碧潭誘殺小姊妹　狠母上銬畫面曝
快訊／道奇4:2贏了！　世界大賽聽牌
康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%
伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這
懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？
第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！店家急回...網更怒了

康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

紅的歌太多！周杰倫代表作「會選哪一首」　網給答案：國中生都會

主管問問題卻裝死！她不解「年輕一輩都這樣嗎」　網戰翻：挺正常

台積電面試被放鳥！他「怒做1事」踩巨雷　老鳥驚：一輩子進不去

扛不住了！鹿港知名麵線糊「王罔」、「蚯蚓龍山」11／1起漲5元

康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%

日本買藥妝！他被多算1萬多日圓　拆袋又見「誇張錯誤」傻了

第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂：千萬不要取消

康芮還會變強長胖「暴風圈達300公里」　最快今17：30發海警

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！店家急回...網更怒了

康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

紅的歌太多！周杰倫代表作「會選哪一首」　網給答案：國中生都會

主管問問題卻裝死！她不解「年輕一輩都這樣嗎」　網戰翻：挺正常

台積電面試被放鳥！他「怒做1事」踩巨雷　老鳥驚：一輩子進不去

扛不住了！鹿港知名麵線糊「王罔」、「蚯蚓龍山」11／1起漲5元

康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%

日本買藥妝！他被多算1萬多日圓　拆袋又見「誇張錯誤」傻了

第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂：千萬不要取消

康芮還會變強長胖「暴風圈達300公里」　最快今17：30發海警

偵查不公開　國王的新衣

說流行／Alaïa漁網鞋戰績驚人！Lyst 2024 Q3榜單Miu Miu奪最熱門品牌

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！店家急回...網更怒了

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

7大智能科技速效護膚！購物台10／30首賣「7D天使光護理專案組」

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

砸1千4百萬整修！縣定古蹟「花蓮港山林事業所」開放標租

生活熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

女友性慾強！他求問：保險套錢怎麼分　

抱睡女友「他每晚狂搭帳篷」！求助第一次破處

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

更多熱門

相關新聞

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

很多人都非常關注颱風康芮的動態，就怕風雨太大、放颱風假！有網友發文列出「關鍵日期」，坦言他是第一次這麼不想放颱風假。文章曝光後，不少人也秒懂並直呼，「我也是！我的劉德華演唱會」、「給我一杯忘情水」。

快訊／康芮來襲！　國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

快訊／康芮來襲！　國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

「康芮努力建構颱風眼牆」挑戰巔峰　氣象署：不會以最強狀態登陸

「康芮努力建構颱風眼牆」挑戰巔峰　氣象署：不會以最強狀態登陸

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

侵台10月颱1998年最多　賈新興：瑞伯、芭比絲都致災

侵台10月颱1998年最多　賈新興：瑞伯、芭比絲都致災

關鍵字：

颱風康芮天氣氣象氣象署降雨登陸海警陸警

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面