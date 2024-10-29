康芮還會變強長胖「暴風圈達300公里」　最快今17：30發海警

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持續增強長胖，氣象署預估康芮將在周三(30日)晚間到周四強度達巔峰，估可到中颱上限甚至強颱，暴風半徑擴大到300公里，周四和周五清晨影響最劇烈，各地有明顯降雨，預計從東部陸地登陸機率高，氣象署最快傍晚5時30分發布海警，明天上午發陸警。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天台灣附近以迎風面降雨為主，明天周三開始受颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨加劇，周四、周五颱風影響最明顯，周四一整天和周五清晨為颱風接近和通過過程，為各地帶來明顯風雨。

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朱美霖進一步說明，康芮颱風今天凌晨2點增強為中颱，上午8點位距離恆春東南方740公里海面上，將持續增強，未來朝台灣東南部海域靠近，今明兩天颱風逐漸往西北接近台灣東南部海域，這段期間海氣條件支持發展，有增強且暴風範圍擴大趨勢，周三晚間到周四颱風強度可達巔峰，預估可到中度颱風上限，也不排更強，暴風範圍擴大為300公里。

康芮颱風預計周四和周五清晨影響台灣最劇，朱美霖指出，周四一整天到周五清晨是颱風距離陸地最靠近時刻，預計從東半部陸地登陸機率高，周四和周五在台灣陸地上空整合，周五白天逐漸出海，往台灣海峽往北移動並逐漸消散，不過因環境複雜，颱風登陸位置、時間點、停留時間和出海位置仍有不確定性。

▲▼康芮颱風將帶來強風和長浪。（圖／氣象署提供）

至於海陸警時間點，朱美霖說明，颱風暴風範圍最可能抵達時間，預計周四上午8點颱風暴風範圍已經涵蓋台灣上空，颱風影響最明顯時刻在周四到周五清晨，依據路徑預測，不排除今天傍晚前後發布海警，陸警預計明天清晨到上午發布。

朱美霖進一步說明，依照目前路徑預報，康芮颱風速度有略為增快，隨颱風接近，台灣東半部海域、巴士海峽將先進入暴風範圍，接近陸地方面，如果暴風範圍擴大，除花東外，也會擴大到宜蘭或南台灣一帶，大多數路徑預報資料顯示康芮在東半部陸地登陸機率高。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

康芮襲台恐帶來強風豪雨，朱美霖表示，明天受颱風外圍環流影響，北部和東半部尤其北部山區、大台北、基隆北海岸、宜蘭山區甚至花蓮，將越晚降雨越多，桃園以北、宜蘭會有局部豪雨出現，晚間花東、恆春有局部大雨。

朱美霖強調，周四到周五清晨雨量最明顯，東半部有局部豪雨等級的降雨，雨勢偏大且時間持續，要留意坍方落石，另北部、南部和中部山區也可能有局部豪雨，隨颱風逐漸在上空，周四晚間到周五清晨中部也有大雨，颱風逐漸遠離後，周五白天雨勢趨緩，各地仍有間歇降雨，西部有短暫雨，東部有局部降雨。