康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%

▲康芮颱風暴風圈預計周四凌晨觸陸，東南部陸地首當其衝。（圖／天氣風險公司臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

中度颱風康芮步步進逼！根據中央氣象署今（29）日預估，康芮颱風暴風半徑擴大到300公里，周四、周五清晨影響最為劇烈，最快今天傍晚發布海上警報、明天發布陸上警報。除此之外，根據氣象署「120小時颱風暴風侵襲機率圖」顯示，有3地區暴風侵襲率達到 100%，另外包括台中市、彰化縣、嘉義市等5縣市則有99%，雙北地區也同樣衝破90％。

根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率圖」顯示，台東縣、蘭嶼鄉、綠島鄉都達到 100%。此外，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市為99%；苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、恆春98%；新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、花蓮縣97%；桃園市95%；新北市94%；連江縣、澎湖縣93%；台北市92%；宜蘭縣91%；基隆市89%、金門縣79%。

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▲康芮颱風影響範圍擴大，3地暴風圈侵襲機率達100% 。（圖／中央氣象署）

吳聖宇在臉書粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」說明，康芮有開始加速移動的趨勢，預估今、明兩天持續往台灣東南部海面靠近並繼續增強，暴風圈週四凌晨觸陸並在傍晚到入夜在台東一帶登陸，屆時強度將達中颱上限等級。

吳聖宇分析，今天颱風對台灣還沒有明顯影響，明天開始外圍環流影響北部、東半部，周四開始，颱風本身就要開始進入台灣，周五白天仍持續影響，要到晚間才會離開。所以周四、五將是這個颱風對台灣風雨影響最大的時候，預期各地應該都很有感，周六颱風才會減弱遠離。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。

▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）