鐵道迷快收！高雄百年舊軌道11／30復駛　30輛經典列車一次看

▲11月30日哈瑪星百年舊鐵道將有觀光列車復駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年是高雄市設市一百年、鐵路通車124週年的日子。高雄市政府投入超過2千名人力，企劃全台最大百年鐵道復駛，改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」與重新升級「哈瑪星鐵道園區」。11月30日起，在百年貨運舊鐵道上將有觀光列車重啟營運，園區也將展示超過30輛曾在台灣鐵路歷史上各式載客載貨與工作用列車，鐵道迷千萬別錯過。

高雄市長陳其邁表示，今鐵道通車猶如打通高雄港的任督二脈，更成為全台商貨集散的必經之地，更讓高雄從海邊的漁村、安平港替代港口，百年間一躍成為南台灣最大城市，國際級港口與工業城市，因此在今年歡慶高雄設市百年所企劃的「百年好市」系列活動中，展開一場為期超過一年、動員超過2千人，近乎不可能任務的「鐵道復駛」計畫。

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▲哈瑪星鐵道園區也在此次計畫全面升級，包含舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，此次不僅是再次讓百年舊軌道再次行駛，更改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」，呼應原高雄港貨運特色的鐵道專列，邀請大家搭乘前所未有的貨車改裝成的全新觀光列車；更全面升級「哈瑪星鐵道園區」，從舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區，到最大規模鐵道運輸系統展示場域等，11月30日起邀大家到高雄體驗與輕軌並駕的獨特鐵道搭乘體驗。

▲高雄市政府跑遍全台搜尋各式符合高雄港鐵道園區歷史意義的列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲避開輕軌營運時間進行夜間吊運作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市文化局長王文翠表示，「鐵道復駛」計畫包含火車的調研考證、舊軌道的整修、鐵道園區整理、跑遍全台如台北、新竹、台中、雲林、屏東、台東等地搜尋各式符合高雄、符合哈瑪星鐵道園區歷史意義的列車，以及洽談商借、火車整修與全新觀光列車設計與打造，還有經歷過無數個為了避開輕軌營運時間在凌晨進行的夜間吊運等處理工作，讓百年鐵道與全新的「濱線觀光列車-哈瑪星號」復駛計畫得以達成。

▲「濱線觀光列車-哈瑪星號」運用「枕木」的鐵道元素，設計載人的觀光列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局表示，此次的復駛計畫「濱線觀光列車-哈瑪星號」邀請高雄在地設計師辜達齊在敞車(無蓋的貨車)的基礎上，運用「枕木」的鐵道元素，設計能夠載人的列車，不僅要復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，更要提供全新的鐵路搭乘觀光體驗。

「哈瑪星號」將在11月30日起正式啟程營運，並11月30日至12月15日期間，活動連續三週將橫跨整個哈瑪星鐵道園區，首週除了有來自全台首次出攤的多間特色餐飲品牌外，還將推出限量創意火車便當，市集則邀請了偷偷買市集和高雄聯手出擊，結合火車及玩具選物，更匯集近百攤來自各地的餐飲及手作品牌。也將由多組樂團和DJ帶來精彩音樂演出。

▲「哈瑪星號」將在11月30日起正式啟程營運。（圖／記者許宥孺翻攝）