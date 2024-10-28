大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝　高市府勒令停用

▲大樓提供車輛進到地下停車場的電梯故障，造成3人受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市岡山區一棟大樓27日下午1點多傳出意外，大樓住戶將車開進提供地下室停車位出入電梯時，不明原因突然故障，導致著地速度太快，造成車內民眾受困，警消獲報趕到現場之後把人救出來，將車上3人受傷送醫。高雄市工務局表示，事發後派員到現場勘查並勒令停用，初步判斷為設備老舊支撐柱弱化，需經安檢合格才可恢復使用。

▲大樓提供車輛進到地下停車場的電梯故障 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

位於岡山區大義二路大樓27日下午1時許，機械式停車場疑故障導致鬆脫墜落，工務局獲報後立即於當日下午至現場勘查，並勒令停止使用該設備。

經設備保養廠商初步判定，為設備使用30年老舊支撐柱弱化，前吊點不平衡，再因車輛較重且含車上3名乘客及物品恐已超出額定載重，因此產生設備油壓損壞造成墜落。

▲▼大樓停車電梯變「恐怖大怒神」害3人重摔，市府急令停用。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，依據建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法規定，機械停車設備應委托專業廠商按月維護保養，如住戶發現液壓油漏油或油品變質應立即停止使用並專業廠商檢修，且於操作設備時應與其他人車區隔並務必依照載重限制使用，避免車輛過重造成設施無法承載而發生事故。

工務局強調，已請大樓委託檢查機構進行安全檢查，合格後才可恢復使用，另也呼籲管委會平日應妥善保養及維護昇降設備與機械停車設備，大樓也應有汰舊換新的計畫，避免設備老舊或車輛過重造成設施無法承載而發生事故。