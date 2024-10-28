　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

▲研究團隊在高雄林園工業區鄰近沙灘進行採樣 。（圖／綠色和平提供）

▲彩虹勇士號來到臺灣，公布臺灣首份系統性塑膠原粒採樣調查 。（圖／綠色和平提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國際綠色和平環保調查船艦彩虹勇士號，為了談判會議進行東亞倡議來到臺灣，今（28）日在船上公布臺灣首份系統性塑膠原粒採樣調查，初步揭露「高雄林園工業區周圍沙灘的塑膠原料污染現況」，點出臺灣塑膠生產污染風險，呼籲政府必須正視全球石化產能過剩的現況，檢討石化及塑膠生產政策。

綠色和平以「臺灣外海及沙灘塑膠原粒調查」進行研究，高雄林園石化工業區附近沙灘進行採樣，初步調查證實，高雄林園工業區以北4處沙灘，包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，皆已受到塑膠原粒污染，其中又以南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘原粒分布密度最高。在2024年8月及9月的兩次採樣中，林園中門沙灘個別點位分別採出單位公斤泥沙含有多達86.23及96.63顆的塑膠原粒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲研究團隊在高雄林園工業區鄰近沙灘進行採樣 。（圖／綠色和平提供）

▲研究團隊在高雄林園工業區鄰近沙灘不同區域採樣到的塑膠原粒 。（圖／綠色和平提供）

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，「塑膠原粒指5公釐以下、扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品的初級工業原料，熔化後可製造幾乎所有塑膠產品，不同於塑膠垃圾逸散至自然環境後裂解而成的『次級微塑膠』。塑膠原粒因其顆粒小、重量輕，如果業者沒有謹慎處理，就很容易逸散到自然環境中。國際上已有多起塑膠原粒外洩到自然環境的案例，而且多是鄰近石化工業區的排水管或灘地，因此本次調查就採集林園工業區附近的4處沙灘，果然都有發現塑膠原粒的蹤跡。

這次調查中，綠色和平與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所許瑞峯副教授團隊，以及國立中山大學海洋環境及工程學系許弘莒教授團隊合作，於2024年8月10日、9月27日至林園石化工業區周圍進行沙灘採樣，每個沙灘設有三條測線分別為高潮線（上濱區）、低潮線以及潮間帶，樣點間距離200公尺；分別採集了55件及69件共計124份樣品進行分析，許瑞峯副教授表示：2次沙灘採樣都在4處採樣點檢測出製造端的塑膠原粒。這些原粒材質又以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）為大宗，皆屬可漂浮在水面的輕質塑膠 ，相當容易透過水體傳播。

▲研究團隊在高雄林園工業區鄰近沙灘進行採樣 。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平倡議全球減塑減緩地球暖化。（圖／綠色和平提供）

張凱婷說明，臺灣的減塑進度雖然一直以來都有進展，甚至有些政策走在東亞各國的前端。遺憾的是，缺漏了針對塑膠生產源頭，也就是石化業的嚴格管制。原因是塑膠原料99%都是化石燃料，包含石油及天然氣，呼籲政府要進一步檢視石化政策。因此呼籲，臺灣政府應進行更多塑膠原粒採樣及污染分布調查，同時檢討臺灣塑膠減產及石化政策，如：重新審視林園工業區內第四套輕油裂解廠擴建計畫的環境風險及必要性。

彩虹勇士號後續將行駛至林園石化工業區外海之海洋放流管附近進行底泥採樣，未來將繼續配合海流模型分析，推估林園石化工業區排出塑膠原粒的可能情形，以及擴散的方向及累積地點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人！　正確吃法曝
2025年玩日本　旅遊達人列「避開3時段」
快訊／翡翠水庫發布「放水警訊」！　遠離新店溪、北勢溪
快訊／黑心廠工業氧氣假冒醫療用　流向中南部院所
「一代打女」李麗麗逝世　享壽74歲
新北變態男狂騙孩童裸照　逮捕後家長卻嚇壞：還在到處晃
Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖
快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　已成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

家寧詭異影片遭疑加邪教！網看不下去逆風喊：希望社會友善些

台東自由行補助2.0開跑「首周住房率飆7成」　觀光署再加碼5千萬

彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

快訊／翡翠水庫緊急發布「放水警戒」！　遠離新店溪、北勢溪

手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

月收入45K「卻沒有閒錢」　網見1支出戰翻了：很難存錢

「台灣世界健身」收購美國母公司！　財經網美見1點：滿神奇的

可愛旋風來襲！萬聲節好事電台在花蓮舉行活動挺公益

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

家寧詭異影片遭疑加邪教！網看不下去逆風喊：希望社會友善些

台東自由行補助2.0開跑「首周住房率飆7成」　觀光署再加碼5千萬

彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

快訊／翡翠水庫緊急發布「放水警戒」！　遠離新店溪、北勢溪

手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

月收入45K「卻沒有閒錢」　網見1支出戰翻了：很難存錢

「台灣世界健身」收購美國母公司！　財經網美見1點：滿神奇的

可愛旋風來襲！萬聲節好事電台在花蓮舉行活動挺公益

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

台灣淨零轉型ESG 50指數　今起發布收盤指數

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

大谷翔平盜壘傷肩！醫曝「有些動作不能做」但左打不影響

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

美大選干擾股市！投資專家：還有科技財報、非農數據將出現震盪

日本冬季4玩法！二世谷滑雪、住隱世奢華酒店　合掌村看夜間點燈

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

更多熱門

相關新聞

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝

高雄市岡山區一棟大樓27日下午1點多傳出意外，大樓住戶將車開進提供地下室停車位出入電梯時，不明原因突然故障，導致著地速度太快，造成車內民眾受困，警消獲報趕到現場之後把人救出來，將車上3人受傷送醫。高雄市工務局表示，事發後派員到現場勘查並勒令停用，初步判斷為設備老舊支撐柱弱化，需經安檢合格才可恢復使用。

即／高雄女失蹤4天！尋獲已成冰冷遺體

即／高雄女失蹤4天！尋獲已成冰冷遺體

高雄50歲老旅社開價3380萬求售　阿嬤級浴室裝修飄復古味

高雄50歲老旅社開價3380萬求售　阿嬤級浴室裝修飄復古味

即／高雄愛河驚傳落水！男被救起命危搶救中

即／高雄愛河驚傳落水！男被救起命危搶救中

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥：一再抹黑

關鍵字：

高雄林園沙灘塑膠原粒綠色和平彩虹勇士

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面