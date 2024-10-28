彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

▲彩虹勇士號來到臺灣，公布臺灣首份系統性塑膠原粒採樣調查 。（圖／綠色和平提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國際綠色和平環保調查船艦彩虹勇士號，為了談判會議進行東亞倡議來到臺灣，今（28）日在船上公布臺灣首份系統性塑膠原粒採樣調查，初步揭露「高雄林園工業區周圍沙灘的塑膠原料污染現況」，點出臺灣塑膠生產污染風險，呼籲政府必須正視全球石化產能過剩的現況，檢討石化及塑膠生產政策。

綠色和平以「臺灣外海及沙灘塑膠原粒調查」進行研究，高雄林園石化工業區附近沙灘進行採樣，初步調查證實，高雄林園工業區以北4處沙灘，包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，皆已受到塑膠原粒污染，其中又以南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘原粒分布密度最高。在2024年8月及9月的兩次採樣中，林園中門沙灘個別點位分別採出單位公斤泥沙含有多達86.23及96.63顆的塑膠原粒。

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▲研究團隊在高雄林園工業區鄰近沙灘不同區域採樣到的塑膠原粒 。（圖／綠色和平提供）

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，「塑膠原粒指5公釐以下、扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品的初級工業原料，熔化後可製造幾乎所有塑膠產品，不同於塑膠垃圾逸散至自然環境後裂解而成的『次級微塑膠』。塑膠原粒因其顆粒小、重量輕，如果業者沒有謹慎處理，就很容易逸散到自然環境中。國際上已有多起塑膠原粒外洩到自然環境的案例，而且多是鄰近石化工業區的排水管或灘地，因此本次調查就採集林園工業區附近的4處沙灘，果然都有發現塑膠原粒的蹤跡。

這次調查中，綠色和平與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所許瑞峯副教授團隊，以及國立中山大學海洋環境及工程學系許弘莒教授團隊合作，於2024年8月10日、9月27日至林園石化工業區周圍進行沙灘採樣，每個沙灘設有三條測線分別為高潮線（上濱區）、低潮線以及潮間帶，樣點間距離200公尺；分別採集了55件及69件共計124份樣品進行分析，許瑞峯副教授表示：2次沙灘採樣都在4處採樣點檢測出製造端的塑膠原粒。這些原粒材質又以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）為大宗，皆屬可漂浮在水面的輕質塑膠 ，相當容易透過水體傳播。

▲綠色和平倡議全球減塑減緩地球暖化。（圖／綠色和平提供）

張凱婷說明，臺灣的減塑進度雖然一直以來都有進展，甚至有些政策走在東亞各國的前端。遺憾的是，缺漏了針對塑膠生產源頭，也就是石化業的嚴格管制。原因是塑膠原料99%都是化石燃料，包含石油及天然氣，呼籲政府要進一步檢視石化政策。因此呼籲，臺灣政府應進行更多塑膠原粒採樣及污染分布調查，同時檢討臺灣塑膠減產及石化政策，如：重新審視林園工業區內第四套輕油裂解廠擴建計畫的環境風險及必要性。

彩虹勇士號後續將行駛至林園石化工業區外海之海洋放流管附近進行底泥採樣，未來將繼續配合海流模型分析，推估林園石化工業區排出塑膠原粒的可能情形，以及擴散的方向及累積地點。