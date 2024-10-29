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總預算卡關「台中400億預算受影響」　綠嗆盧秀燕雙標、藍委包牌

▲▼民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達及陳俞融共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算—台中篇」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達及陳俞融共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算—台中篇」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨六度杯葛，地方建設也受衝擊，光台中受影響預算金額就近4百億，民進黨發言人吳崢與台中地方民代今（29日）召開記者會批評，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人，一方面收割中央補助的政績，另一方面卻在立法院阻擋總預算，操作雙面手法，大玩包牌式手法。而少數傾聽民意的藍委羅廷瑋未配合杯葛就被黨內打壓，呼籲國民黨台中立委傾聽選民聲音，不要再阻擋預算審議。

吳崢強調，民進黨執政後不分黨派推動建設，對台中的補助逐年增加。2015年馬英九政府給台中的補助為530億元，其中包含統籌分配款、一般性補助款、各部會計畫型補助款，而2025年總補助額將達到830億元，八年來增加超過330億元，「民進黨政府持續以民生建設為優先，中央對台中的支持從未因政黨不同而減少。然而，預算審議卻因政黨惡鬥停滯不前，令人遺憾。」

民進黨台中市議員黃守達表示，明年度中央補助台中總額達史上新高的866億元，這些資金將挹注交通、教育等多方面建設。然而，藍白聯手杯葛預算，已造成台中市政嚴重癱瘓。他表示，本來最該擔心的應該是盧秀燕市長，可惜盧市長與國民黨沆瀣一氣、聯手阻擋。

他指出，民進黨議會黨團連續三次要求台中市政府提供，有關中央總預算遭阻擋所帶來的財政影響衝擊評估報告，很可惜，三次要求，三次遭到市府阻擋，顯然盧市長沒有把台中民生建設當一回事，國民黨從市長、立委到議員，都不把台中建設當一回事。

黃守達說，在台中人最關注的交通上，行人死亡事故事件全國最高，台中不到一個月之內，發生好幾起嚴重交通事故，包含公車撞上東海大學學生的悲劇，都在在凸顯台中的交通必需進行大改造，而相關經費來源、中央的支持非常重要，但在藍白聯手之下全部卡關，經費很可能無法在台中落實。

他砲轟，台中市區的三位藍委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔，捷運藍線就經過他們的選區，藍委平時開工動土剪綵用力收割，中央要來補助台中時卻又阻擋預算，非常無恥！奉勸盧秀燕市長與台中藍委，別再阻擋預算，請將台中建設擺第一。

民進黨市議員陳俞融馬也指出，盧秀燕市長去年選前批評民進黨地方立委在睡覺，選後卻說這些卡關預算的國民黨立委是「福星」，顯見最「雙標」的就是盧秀燕，這樣如何帶領台中市向前？藍白立委聯手六度阻擋中央總預算案，「請問盧市長，說好的一定會通過呢？」

陳俞融說，面對中央補助給台中各項預算持續卡關，影響非同小可，從2016到2024中央政府挹注台中市政府的補助款，從每年528億上升到2024年補助787億，明年補助中，包含台中捷運藍線建設計畫補助預算5億，還有台中市獲中央補助5億到6億的新興省道改善計畫，更有公路公共運輸服務計畫，市府每年接收中央補助4億，以及台中市明年申請中央補助將近2億的永續提升人行安全計畫預算，這些中央補助款被卡，對台中市民安全及大眾運輸發展，不會衝擊嗎？她呼籲藍白放手，讓國家繼續前進，不要為了自身政黨利益，犧牲人民利益。

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