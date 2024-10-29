居住正義不含工安？綠爆岳父建案「挖斷瓦斯管線」　黃國昌：毫無所悉

▲立委黃國昌岳父高熙治經營的恆合建設公司，被台北市議員陳怡君爆料，位於中山區建案挖斷瓦斯管線，讓民眾住得很不安。（圖／民進黨台北市議員陳怡君提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌岳父高熙治經營的「恆合建設公司」，今年6月被爆出，位在台北市中山區長春路「恆合鈺璽」建案，坡道未通過先偷跑施工，壓爛人行道致民眾摔傷。民進黨台北市議員陳怡君29日再爆，該工地又被爆出怪手挖斷瓦斯管，空氣瀰漫濃濃瓦斯味，讓附近住戶人心惶惶，質疑黃一點社會責任都沒有嗎？黃國昌則回應，毫無所悉、依法辦理。

陳怡君今在台北市議會工務部門質詢時表示，附近民眾惴惴不安的說，黃國昌岳父的工地已經不只一次挖斷瓦斯管線，讓附近民眾住的寢食難安，瓦斯管線挖斷不但讓旁邊住戶無熱水可用之外，濃厚的瓦斯味瀰漫在空氣中，擔心哪天因瓦斯外洩引發爆炸造成重大工安意外，所以自從工地動工以來，大家都住得很不安穩。

陳怡君也拿出住戶提供照片顯示，上週有2台瓦斯漏氣搶救車正在工地執行搶救任務，連新工處委外廠商都接獲通報至現場巡檢，民眾也提供挖斷的瓦斯管照片佐證，但詭異的是，根據產發局、建管處索資資料，該建案地址卻沒有任何瓦斯管線搶修相關紀錄，就連今年6月被媒體報導「斜坡道未通過先偷跑」，建管處索資也顯示未查獲相關違規紀錄，大都更時代的工安，竟如此被動形同放水？還是大立委的背景讓北市府畏懼？

陳怡君說，平常三句不離「正義」的黃國昌，只要是罵對手，什麼都能以正義自居，喊「居住正義」卻避談岳父建商的身分，喊「司法正義」卻相信民眾黨主席柯文哲遭司法迫害，「遇到自己人就沒正義」，如今岳父的建案再出狀況，工地安全、甚至居住安全都顧不了，黃國昌不用出面說明嗎？市府還在裝聾作啞嗎？

陳怡君批評，黃國昌雙標無極限，瓦斯管線挖破了，影響公共安全，是否又要大家「不要懷疑黃國昌支持居住正義的信念」？而她也呼籲建管處，大都更時代下，更應該重視的是公共安全，有公權力的市府應主動介入關心工安，不要等到爆發重大工安時再來究責，一切都來不及了。

黃國昌29日下午出席「新聞有價，公平競爭，催生媒體議價法」公聽會前，被問到陳怡君質疑高熙治的恆合建設公司成「未爆彈」一事，黃國昌僅說「毫無所悉，一切依法辦理」。媒體追問有無跟高熙治討論相關建案？黃國昌也稱「一直都沒有」。