「真香」喬骨爆乳妹PO文惹議　整復師竟是市政顧問！中市府回應了

▲孫姓推拿師在網路上的PO文極具爭議，且孫男還是台中市市政顧問，遭到市議員砲轟。（圖／市議員施志昌提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員今天在議事堂爆料，一名孫姓整復師在網路上PO出服務的爆乳女顧客照片，並加上「賺到視覺＋聽覺」、「真香阿！」等言論，貼文下面有人留言「手臂鬆了，下面硬了」等留言，整復師還會讚聲，助長性騷擾言論；更讓人憤怒的是，該名整復噁男竟任職台中市政顧問，砲轟市府不經篩選就聘用。對此，台中市副市長鄭照新表示，目前不清楚此案，若孫男涉嫌性騷擾，將解聘。

▲孫男在網路上有多個帳號宣傳整復服務。（圖／市議員施志昌提供）



今（29）日台中市議會進行教育文化業務質詢，台中市議員施志昌與林祈烽批評，孫姓整復師不僅在網路上極盡腥羶色的PO文，引起網友反彈，竟然還擔任市府多項職務，包括市政顧問、鄰長、學校講師，甚至還拿今年好人好事代表，痛批市府單位在聘用時難道都不用篩選？還是因為曾任燕友後援會北區分會組長就不問資格？

▲有網友質疑，孫男花錢找女模穿著清涼，再刻意拍攝特殊角度+爭議性文字，吸引流量。（圖／市議員施志昌提供）



施志昌指出，孫男今年獲得好人好事代表頒獎，指導單位中也有教育局，直言教育局是否覺得此人可以得社會教育類好人好事代表，真的非常諷刺；施志昌還指出，有網友也爆料，孫男將到立新國中擔任講師，不少家長擔心孩子恐遭受不當的騷擾，要求教育局是不是應該講學校仔細審視講師的資格。

對此，教育局長蔣偉民表示，孫男獲得的好人好事代表獎項是由民間團體辦理，非市府所頒發。而孫姓推拿師是否擔任學校講師，目前沒收到訊息，還需要調查。