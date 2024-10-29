快訊／台中男遭陌生男砍傷手腳！嫌犯逃逸　警鎖定人車追查

台中市議員今天在議事堂爆料，一名孫姓整復師在網路上PO出服務的爆乳女顧客，畫面極盡腥羶色，並加上「賺到視覺＋聽覺」、「我愛黑絲」等言論，貼文下面有人留言「手臂鬆了，下面硬了」等留言，整復師還會讚聲，助長性騷擾言論；更讓人憤怒的是，該名整復噁男竟任職台中市政顧問，砲轟市府不經篩選就聘用。對此，台中市副市長鄭照新表示，目前不清楚此案，若孫男涉嫌性騷擾，將解聘。