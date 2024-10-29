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快訊／台中男遭陌生男砍傷手腳！嫌犯逃逸　警鎖定人車追查

▲▼救護車,緊急,救護,消防,送醫,示意圖,快訊,救災,搶救,搜救,。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中市沙鹿區今日上午傳出砍人案件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區今日7時許傳出砍人案，一名男子今日莫名朝六路里一處民宅男屋主攻擊，使用西瓜刀砍傷男屋主手腳，犯案後疑往南部逃逸，警方已經鎖定特定犯嫌、人車追查中。

有民眾在臉書社團發文指出，該案發生在今早7時許，地點位在沙鹿區北勢國小附近，男屋主疑似準備要載小孩出門上課，卻突然遭砍，傷勢嚴重、見骨，犯嫌犯案後丟棄刀械落跑。警方初步回應，已掌握身分，詳細動機與過程正在釐清中。

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