快訊／台中男遭陌生男砍傷手腳！嫌犯逃逸　警鎖定人車追查

▲台中市沙鹿區今日上午傳出砍人案件。（示意圖／ETtoday資料照）
記者許權毅／台中報導
台中市沙鹿區今日7時許傳出砍人案，一名男子今日莫名朝六路里一處民宅男屋主攻擊，使用西瓜刀砍傷男屋主手腳，犯案後疑往南部逃逸，警方已經鎖定特定犯嫌、人車追查中。
有民眾在臉書社團發文指出，該案發生在今早7時許，地點位在沙鹿區北勢國小附近，男屋主疑似準備要載小孩出門上課，卻突然遭砍，傷勢嚴重、見骨，犯嫌犯案後丟棄刀械落跑。警方初步回應，已掌握身分，詳細動機與過程正在釐清中。
▲台中市沙鹿區今日上午傳出砍人案件。（示意圖／ETtoday資料照）
記者許權毅／台中報導
台中市沙鹿區今日7時許傳出砍人案，一名男子今日莫名朝六路里一處民宅男屋主攻擊，使用西瓜刀砍傷男屋主手腳，犯案後疑往南部逃逸，警方已經鎖定特定犯嫌、人車追查中。
有民眾在臉書社團發文指出，該案發生在今早7時許，地點位在沙鹿區北勢國小附近，男屋主疑似準備要載小孩出門上課，卻突然遭砍，傷勢嚴重、見骨，犯嫌犯案後丟棄刀械落跑。警方初步回應，已掌握身分，詳細動機與過程正在釐清中。
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