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北韓軍趕往俄烏邊境的速度變更快了　南韓情報機構：他們急了！

▲▼一名俄軍士兵在俄羅斯庫斯克州、烏克蘭邊境上瞄準目標。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名俄軍士兵在俄羅斯庫斯克州、烏克蘭邊境上瞄準目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣超過1萬人以上的精銳部隊，陸續獲得烏克蘭、美國證實，而南韓更是透過衛星等各種手段隨時監控北韓動向。如今，南韓最高情報機構「國家情報院」率領代表團前往北約（NATO），透露北韓軍投入俄烏戰場的速度比預期還快，並坦承北韓軍方高層前往俄國指揮部隊一事。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院第1次長洪壯源（音譯）率領政府代表團前往位於比利時首都布魯塞爾的北約總部，向北約彙報南韓所掌握的北韓軍赴俄動向，針對總統尹錫悅談及北韓軍投入實戰的速度比預想快，他坦言道，「當初我們（國情院）預估北韓軍要到12月初才會投入戰鬥，所以向政府報告。」

洪壯源解釋，「但自從情報被媒體公開後，俄羅斯與北韓的節奏變得更快了！尤其北韓部隊1萬2000人需要時間移動，然而在他們的意圖和動向被公諸於世後，他們變得更加急躁。所以，他們移動（前往俄烏戰場）的速度變快了，如同各方報導所述，他們已經前往俄國庫斯克州。」

另外，先前日媒《共同社》曾引述烏克蘭軍方消息人士說法，指出北韓朝鮮人民軍副總參謀長金永福早已入境俄羅斯，他在名單上被列為北韓軍部隊的總指揮，而他是北韓最高領導人金正恩位於軍方的親信。對此，洪壯源向《韓聯社》透露，已經向北約彙報該動向。

至於這些北韓軍隊抵達庫斯克州後，到底是跟隨俄軍衝鋒陷陣、還是擔當後勤部隊角色？美媒《紐約時報》引述多名軍事專家說法，指出儘管這些北韓部隊在人數上，對於俄烏戰爭所能構成的影響可能微乎其微，但在俄軍從烏克蘭收復庫斯克州失土上，卻能有充分的幫助。

曾於2019至2022年擔任英國駐莫斯科大使館武官的福爾曼（Jon Foreman）表示，「隨著（北韓軍）在兵力上增加人數，在俄國充分展開反擊作戰時，他們將會發揮影響力」；部分軍事專家則分析，俄軍在地面戰擅用人海戰術，預估這些北韓部隊可能會被俄軍動員參戰。

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