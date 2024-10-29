烏克蘭軍：北韓軍3千人抵庫斯克州訓練　隨時投入俄烏戰爭

▲烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

記者羅翊宬／綜合外電報導

愈來愈多證據顯示北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣精銳部隊，就連美國國防部都掌握相關情報，指出北韓向俄國派出1萬名兵力，其中一部分已經抵達靠近烏克蘭的地帶。對此，烏克蘭軍方證實，已經有3000名北韓士兵抵達庫斯克州，並在晚間接受訓練。

根據《韓聯社》，隸屬於烏克蘭特戰部隊的「國家抵抗中心」（NRC）於當地時間28日透過官網表示，「從朝鮮民主主義人民共和國（北韓）來、超過3000人以上的傭兵，已經在現場進行組織化作業。這些金正恩政權底下的士兵們，在各個訓練基地接受訓練，主要投入於夜間活動。」

烏軍透露，「共產主義國家大使館的職員們為了和傭兵們進行口譯、參觀，而一起抵達訓練場。儘管目前還未能有情報證實，這些北韓軍傭兵到底何時投入戰鬥、還會接受多久的訓練，但他們的位置是可以被掌握的。」

根據《法新社》，目前正在冰島進行訪問的烏克蘭總統澤倫斯基，則是於當地時間28日在記者會上透露，「我方預估，在俄羅斯領土，他們（俄軍）很快就能得到來自北韓1萬2000名的兵力支援。至於3000名北韓兵士和將校已經在俄羅斯領土內。俄軍將會讓他們上烏克蘭戰場。」

據悉，美國國防部也於同一天透露，北韓已經向俄國派遣1萬名士兵，其中一部分已經抵達接近烏克蘭的地區。

另外，根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統尹錫悅昨（28）日在通話中向北約組織（NATO）祕書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「北韓部隊投入烏克蘭戰場的實際速度，比起預想的還要更快」。

南韓政府掌握情報，指出已經有1萬1000名北韓軍士兵在烏軍所深入攻擊的庫斯克州集結，這些北韓精銳部隊先是分散在俄國東部各軍事基地接受基礎戰鬥訓練，包括熟悉無人機等，在短時間內儘快結束訓練，趕赴俄烏戰場前線。