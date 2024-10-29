快訊／美軍戰鬥機「日本機場起火」畫面曝！　民航機緊急改降

記者王佩翊／編譯

美軍一架FA18戰鬥機29日上午降落於日本青森縣三澤機場後，機尾部分突然冒出黑煙，隨後起火燃燒。該起事故導致三澤機場一度封鎖跑道，有2班原定從三澤機場出發的客機因此取消，而另一班原定降落於三澤機場的航班則緊急改降至青森機場。

根據《青森電視台》報導，三澤防衛事務所消息，29日上午9時左右有一架美軍FA18戰鬥機在三澤機場跑道旁發生故障，導致跑道一度被迫關閉。

目擊者指出，當時戰鬥機的機尾突然冒出黑煙，隨後機身下方出現火光。所幸該起事件未造成人員傷亡。發生起火事故的FA18戰鬥機則是因為輪胎爆胎，導致無法正常移動。

三澤機場事務所表示，由於跑道封閉，原定從東京羽田機場飛往三澤機場的JAL153班機被迫臨時改降於青森機場，所幸該航班已經在上午9時40分安全抵達。不過受此影響，JAL153班機的回程航班也連帶取消。

除此之外，有2個原定從三澤機場起飛的航班也因為跑道封閉取消。

三澤機場由美軍、航空自衛隊以及民航機3者共用，軍方目前正展開詳細調查，以釐清故障原因，防止類似事件再度發生。