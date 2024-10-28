整片燒成火海！馬國5歲童被媽媽叫醒後睡回去　燒成焦屍

▲大火迅速蔓延，多間相鄰住屋陷入火海，數十個家庭一夜失去家園。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞沙巴州27日凌晨有38間高腳木屋發生大火，當時許多人都還在睡夢中，一名5歲男童疑似被母親叫醒後睡回去，錯過逃生機會，燒成焦屍。

星州網、中國報等報導，火災發生當下狀況相當混亂，43歲女子是5歲死者的小阿姨，她稱，當時正值暴風雨過後，電力供應全被切斷，「妹妹告訴我，孩子已經被父親帶出去」，但後來發現孩子失蹤，大家開始找人，卻遍尋不著，還有人宣稱有聽到小孩哭聲。

另名56歲受災戶表示，是在聽見鄰居尖叫聲之後才驚覺有火災發生，「我平時晚上9點前就睡著了，但我就是睡不安穩，後來聽到鄰居大喊著火了，跑出去看到好幾間房子都失火，趕緊叫妻子、孩子帶著孫子逃出去」。

消防人員27日凌晨零時55分接獲通報後趕往現場，火勢在凌晨2時28分受控，隨後確認危險排除。這場火災延燒大約0.6公頃，範圍內38間高腳木屋均完全燒毀，當地消拯局局長杰米欣透露，在其中一間住家發現逃生不及的5歲男童遺體。當地議員指出，這場火災疑似是因為點蠟燭釀禍，因為社區當時因受到暴風雨侵襲停電。