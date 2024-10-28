38歲金店老闆升格當婆婆超霸氣！　豪擲黃金、房產送媳婦

▲剛入門的媳婦（左）與38歲的蘭女（右）。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

在越南當地從事金品販售的38歲蘭（Lanh）姓老闆娘近期成為網路的熱門討論話題，因為近期升格成為婆婆，但其年輕貌美的模樣，與新郎站一起就看起來像是姊弟倆外，蘭女還大手筆的贈送15根金條與價值12億越南盾（折合新台幣約151萬元）的房產給剛進門的媳婦，讓不少網友羨煞不已。

根據外媒報導，蘭女居住在越南茶榮省（Trà Vinh）緣海縣（Duyên Hải），家族經營金銀和燕窩生意，至今已有40年的歷史。

她膝下則有兩個兒子，大兒子20歲，小兒子則是9歲。蘭女原本沒想到自己會這麼早成為婆婆，因為大兒子原本也計畫是在25至30歲時才結婚，但因為遇到合適對象，所以大兒子決定提早安定下來。而看到兒子的態度後，蘭女也不假思索的同意了。蘭女認為，畢竟自己也是18歲時與丈夫結婚。

但由於兒子年紀尚輕，再加上自己也並不是多有經驗，在操辦兒子婚禮的過程中，蘭女還是有許多地方要仰賴自己的母親協助，這才讓婚禮整個順利進行。

在訂婚儀式上，蘭女送給兒子和媳婦15根24K黃金，並準備20億越南盾的現金作為聘禮，而新娘家也回贈了女兒10根黃金作為嫁妝。

到了結婚當天，蘭女又贈送一棟價值12億越南盾的房子，讓小倆口能夠獨立生活。除此之外，蘭女和丈夫還送給新人大量鑽石和珠寶。

蘭女表示，她和丈夫計劃逐漸將家業交給孩子們，因此也決定趁著兒子結婚時幫助他們打好基礎，讓他們有良好的發展條件。蘭女相信兒子不會依賴父母，因為兒子是個有責任心、會努力經營事業的人。

對於自己意外在網路上爆紅，蘭女也表示，沒想到自己的家事竟意外引起如此多的關注和分享，為此感到十分開心。但對於一些網友提出的負面評論，蘭女也表示會認真思考評估。

而對於部分網友認為38歲的蘭女看起來還是十分年輕，蘭女也解釋，自己沒有特別的保養秘訣，平時也不使用化妝品，但由於家族事業的關係，日常飲食中時常出現燕窩。

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