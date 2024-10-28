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擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機急迫降　乘客下機傻眼：怎是台北

▲▼新航SQ636航班27日從新加坡飛往東京途中，因擋風玻璃出現裂紋緊急改降台北。（圖／翻攝自小紅書）

▲新航SQ636航班27日從新加坡飛往東京途中，因擋風玻璃出現裂紋緊急改降台北。（圖／翻攝自小紅書）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空27日從新加坡飛往東京的SQ636航班，因駕駛艙的擋風玻璃在飛行途中出現裂紋，緊急改降台北桃園國際機場。幸運的是，機上249名乘客和17名機組員全都安全降落。

據《8視界新聞網》報導，小紅書用戶Yolanda DopamineGems最近發文，聲稱自己27日搭乘新航的紅眼航班飛往東京，不料航空公司卻在未說明原因的情況下，突然於28日凌晨3時通知乘客航班需備降，並在約4時左右緊急降落台北。

這名網友表示，機上249名乘客都不清楚到底發生了什麼事，只知道航班並不是因為天氣、機械故障或航空管制原因改道，乘客在降落後也未收到任何新的航班安排，只是在清晨5時被安排下機、搭乘接駁車至候機室等待。

據悉，機上乘客一直在機場苦等到早上9時才被安排吃早餐，並於上午10時44分收到新航班的確認，最終於中午12時安排入住飯店休息，整個過程十分漫長，也讓不少乘客對航空公司深感不滿。

事後，新航向媒體證實，這架波音777-300ER在27日起飛不久後，突然發現駕駛艙的擋風玻璃出現了裂紋，而機長為確保安全，決定於28日凌晨4時緊急降落台北。新航表示，乘客和機組人員的安全是航空公司的首要考量，並向受影響乘客致歉。報導稱，新航後來將相關航班改編為SQ9876，並將於28日晚間8時30分從台北飛往東京羽田機場。

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