洗手弄丟38萬鑽戒！整票人垃圾場找30小時　畫面曝光

▲在垃圾掩埋場找了30個小時之後，遺失戒指終於失而復得。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國那空帕儂府一名網友為了洗手取下鑽戒，沒想到鑽戒就這樣弄丟，一路追到垃圾場，雇用整票人在垃圾掩埋場翻找30個小時，終於找到。相關畫面在網路曝光後引發討論，影片瀏覽次數飆破260萬次。

Thaiger報導，這枚鑽戒的主人為了洗手把鑽戒取下之後，鑽戒掉入垃圾桶之中，並被送往占地約28公頃的垃圾掩埋場，當鑽戒主人意識到戒指不見之後，立刻花費2萬泰銖（約新台幣1.9萬元）請來一票人，前往垃圾掩埋場尋找。據信這枚鑽戒的價值是僱人找戒指費用的20倍，也就是大約40萬泰銖（約新台幣38萬元）。





▲好幾人戴著手套、口罩在垃圾掩埋場內翻找 。（圖／翻攝自TikTok）

依據TikTok用戶阿比查雅（Apitchaya Ning）發布的影片，可見好幾人戴著手套、口罩在垃圾掩埋場內翻找，在努力30個小時之後終於找到鑽戒。另一段影片則是鑽戒主人展示失而復得的鑽戒。

在垃圾場尋找鑽戒的影片瀏覽次數突破260萬次，畫面引發網友討論，留言提到「太好了！你是怎麼在戒指遺失30個小時之後找到的？」也有網友指出，要在大片垃圾場內找戒指之前，必須要知道所在地區的垃圾車會去哪個地點傾倒垃圾。