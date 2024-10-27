蟑螂爬過一整排麵包「每塊輪流嚐」　大馬麵包店被罵爆

▲馬來西亞一名婦女直擊，小蟑螂爬過一整排麵包。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名婦女前往連鎖麵包店購物，竟然目睹蟑螂爬過一整排的麵包，甚至不時停下來，似乎在「品嚐」美食一樣，讓她嚇得當場胃口盡失。

根據這段49秒影片，一隻小蟑螂出現在麵包托盤上，只見牠快速穿梭在麵包之間，並且輪流爬上好幾塊、稍作停留，最後幾乎所有餐點都淪陷了。

網友Niaa Raj把畫面發布在TikTok，她表示，23日下午1時30分左右，自己在某連鎖麵包店，目睹蟑螂爬行，「一點都不乾淨……你們購買食物和飲料之前，請務必檢查（食物）表面！」

Niaa Raj表示，自己原本是打算來買麵包的，如今看到「小強」出沒，根本不敢吃。她感嘆現在的食品衛生品質越來越糟糕，也已經投訴衛生部，並且提供影片作為證據。

這部影片已經累計超過32萬次觀看，網友們都直呼超噁心，「這些店家應該重視保持清潔」，也有人表示，根據食品法規，這間店絕對需要歇業7至14天，進行消毒作業。