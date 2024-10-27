台下滿滿柯文哲！6000人高舉面具　黃國昌大喊「戰鬥」：賴清德放人

▲民眾黨集結活動尾聲發放「柯文哲面具」，象徵「今日柯文哲，明日任何人」。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，台北地檢署認為有再偵查必要，日前對柯文哲聲請延長羈押禁見，北院預計31日下午2時開庭；民眾黨27日在愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動聲援柯文哲，活動最後高舉柯文哲面具，大喊「今天柯文哲、明日任何人」，並宣布現場超過6000人，主要頻道在線人數突破5.5萬人。

民眾黨27日下午1時30分在中正紀念堂旁邊舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，現場安排互動式「裝置藝術」表達訴求，包含「賴清德蘭牆」、「行人地獄區」、「黨檢媒三惡鬼」、「黑白判官—受害家屬的痛與淚」，以及黨公職人員輪流上台致詞，包括黨內聲量最高的立院民眾黨團總召黃國昌，以及網紅「館長」陳之漢。

▲陳佩琪在台下聲援，不時低頭拭淚。（圖／記者周宸亘攝）

而柯文哲胞妹柯美蘭也於下午2時默默抵達舞台後方，被問到為什麼今天會特別來，是否黨部有邀請？柯美蘭稱「不用邀請吧」，媒體追問怎麼看北檢聲請延押柯文哲，會不會覺得是司法迫害？柯美蘭僅說「我不會回答你」，至於有沒有跟台中市政顧問蔡壁如聯絡，柯美蘭並未回應。

而下午2時35分左右，陳佩琪突然從大門口走入活動會場，被問到看見現場這麼多支持者會不會很感動、會不會想念柯文哲、怎麼看柯文哲可能會被延長羈押等問題，但陳佩琪皆沒有回應；隨後，陳佩琪站在舞台前高舉拳頭支持舞臺上致詞的立委陳昭姿，並被帶到座位第一排，聽一聽致詞內容不時落淚。

活動壓軸為黃國昌致詞，活動志工開始在台下發放柯文哲面具。黃國昌表示，柯文哲被無保請回時，曾經跟他說「柯文哲可以被犧牲，台灣民眾黨不能被犧牲」，但自己告訴柯文哲「我們大家都不允許柯文哲被犧牲」，「今天我們如果放手，讓柯文哲被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁、專制，忘了自己從哪裡來、怎麼當上總統的人？」

黃國昌強調，民眾黨與台灣人民「一寸都不會讓」，面對這個專制獨裁政府，「我們只有戰鬥、戰鬥、戰鬥！」隨後直言這場戰役會很漫長辛苦，但希望台灣變更好，「賴清德，放人！我們要奪回屬於自己國家的行動絕對不會停止，在這條道路上，我要懇請大家手牽手團結在一起，我們一起把這個國家贏回來！」

隨後，由主持人李頂立說明，該面具是柯文哲2024總統大選的形象照，今天發生在柯文哲身上的事情，未來就有可能發生在每個善良台灣公民身上。主持人吳怡萱也高喊，一起對抗新威權，積蓄能量隨時整裝出發，「今日柯文哲，明日任何人」，並邀請所有民眾高舉柯文哲面具。

另外，民眾黨也公布，今日活動現場超過6000人，主要頻道在線人數突破5.5萬人。