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響應同志遊行　民眾黨倡議《人工生殖法》修法「為愛創造更多希望」

▲▼民眾黨參與「2024台灣同志大遊行」。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨參與「2024台灣同志大遊行」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（26日）號召黨公職參與同志大遊行。本次以「為愛創造更多希望、支持人工生殖法」為主軸，配合台灣民眾黨立委陳昭姿在立法院積極推動的《人工生殖法》修法，作為參與遊行的主要訴求。包含立委黃珊珊、陳昭姿以及北市議員陳宥丞、林珍羽，還有副秘書長許甫等黨公職一同上街，盼不論是不孕夫妻、單身人士或是男男、女女同志，想籌組家庭孕育下一代的人，都能在自己的國家裡追求幸福，實現真正的平權。

陳昭姿表示，上個會期兩次總質詢的主題，都圍繞在《人工生殖法》的代孕問題，用一段話作結：「將心比心，成全別人追求幸福，是人生的最高境界」。台灣民眾黨今天參加台灣同志遊行，要表達每一個人都有追求幸福的權利，也堅定追求包含同志族群在內的平等生育權利。

陳昭姿說，最近她被造謠歧視同志，今天要特別澄清，近30年來她推動代孕，早期時空背景下，有代孕需求的確實是以異性夫妻為主，但後來得知有些同志朋友要忍痛賣房子，才能和心愛的人到海外孕育下一代，只因為台灣的法律遠遠跟不上，讓他們無法在自己國家圓夢。

陳昭姿強調，目前各黨包含衛福部所提出來的代孕版本，只有民眾黨的版本涵蓋最完整的族群，除了異性夫妻、單身朋友，還包含女女跟男男同志，在確保安全、倫理議題前提之下，幾乎納入所有族群，民眾黨團也會努力在立法院，讓這個具有社會公平、平等生育的法案修法通過，這才是真正達到平等生育的權利。

黃珊珊提到，同志婚姻釋憲是在前台北市長柯文哲任內提出，最後讓台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。今天的台灣同志遊行，期待給所有的人找回跟所愛的人孕育下一代的機會。目前某些代孕修法的論點，是想排除特定族群，但民眾黨認為並不妥當，不應該有差別待遇。

陳宥丞提到，今天現場來自世界各國同志朋友齊聚台灣，這是台灣人的驕傲，也是亞洲彩虹的起點。面對特定人士的抹黑，他強調我們不應該在自己的國家中將彩虹的顏色限縮為只有綠色，也不是「只有綠色」才能代表彩虹這個多元共融的角色。所以不管是支持民眾黨、民進黨或國民黨的朋友，都應該要好好支持這樣的理念價值，才是真正包容、多元精神。

陳宥丞也表示，每次都有人質疑民眾黨是來「蹭」，但真的來「蹭」的是違背這個價值理念的人，不該在全世界的人聚集在這裡挺台灣的多元共融價值時，有人製造對立跟矛盾。他提到，自己和林珍羽在台北市議會代表民眾黨團，這一年也提出相關法案，希望從上到下、由公而私，每一個人都能植入性平DNA跟精神。

林珍羽補充，今天在場的朋友也特別提醒，同志平權還有「繼承」這一塊需要完善立法，她希望愛也沒有分黨派，相信今天在這裡無論政治傾向是什麼，踏上台灣同志遊行的每一位朋友，我們都是彩色的，大家都可以把這份愛傳出去，不分性別、不分種族皆是。

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