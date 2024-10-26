總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案25日作出判決，包括國情報告即問即答被宣告違憲，但總統賴清德卻表示，只要朝野有共識前提下，願意到立法院進行國情報告。針對昨表態不歡迎總統賴清德到立院做國情報告，黃國昌今（26日）再強調，如果賴清德心裡想的，是到國會來愛講什麼就講什麼，「那其實賴清德來立法院沒什麼實際意義，賴清德想講什麼話，自己在總統府召開記者會就可以了」。

賴清德在釋憲結果宣布後，表態願意在立法院朝野黨團具共識前提下赴立院進行國情報告，黃國昌昨（25日）痛批可笑，「面對此等根本稱不上是國情報告的過場作秀，對國家社會毫無意義，民眾黨團並不歡迎」對此，吳思瑤今（26日）受訪時反批，黃國昌不要再巨嬰，過去要求總統國情報告的是他，現在又不歡迎、說總統來是作秀，論作秀，全台灣政治工作者無人比得上黃國昌。

針對吳思瑤批評不願意讓賴清德來立法院的行為是巨嬰，黃國昌說，吳思瑤作為立法委員，有自我角色錯亂的問題，做為一個立委一天到晚用一些粗鄙的形容詞對別人做人身攻擊，請問這對國家社會有何助益，「雖然吳思瑤常常造謠，我也不會稱吳思瑤委員是吳造謠，這樣一點幫助都沒有」。

黃國昌強調，吳思瑤忘了她是國會議員嗎？今天國會調查權被憲法法庭閹割成這樣，身為立委竟然還沾沾自喜，真的讓人覺得不可思議，吳思瑤是不是真的想要當的，是賴清德立法局的局長？要不要改當總統府還是行政院的發言人？怎麼會有一個國會議員竟然這樣洋洋自得，這是一個國會議員該有的表現嗎？

黃國昌表示，邀請總統到立法院進行國情報告，是一件非常嚴肅的事情，民眾黨團提案要求總統賴清德到立法院國情報吿，是要協助賴清德實踐總統競選期間對全台人民的承諾，「沒想到，憲法法庭真的對總統呵護備至，現在已經看不出來，是賴清德躲在憲法法庭後面，想要幫自己所做的競選承諾跳票找藉口，還是憲法法庭自甘成為總統跳票的擋箭牌」。

黃國昌說，相信台灣人期待的是一個重承諾的總統，實踐他競選期間的承諾，到立法院進行國情報告，且要接受立委提出來的建言。

黃國昌表示，如果賴清德心裡面想的，是如同憲法法庭所允許的，到國會來愛講什麼就講什麼，甚至國會要針對國家大政方針跟重要政策議題的範圍邀請他來，憲法法庭都認為是違憲，「那其實賴清德來立法院沒什麼實際意義，賴清德想講什麼話，自己在總統府召開記者會就可以了」。