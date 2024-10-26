　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案25日作出判決，包括國情報告即問即答被宣告違憲，但總統賴清德卻表示，只要朝野有共識前提下，願意到立法院進行國情報告。針對昨表態不歡迎總統賴清德到立院做國情報告，黃國昌今（26日）再強調，如果賴清德心裡想的，是到國會來愛講什麼就講什麼，「那其實賴清德來立法院沒什麼實際意義，賴清德想講什麼話，自己在總統府召開記者會就可以了」。

賴清德在釋憲結果宣布後，表態願意在立法院朝野黨團具共識前提下赴立院進行國情報告，黃國昌昨（25日）痛批可笑，「面對此等根本稱不上是國情報告的過場作秀，對國家社會毫無意義，民眾黨團並不歡迎」對此，吳思瑤今（26日）受訪時反批，黃國昌不要再巨嬰，過去要求總統國情報告的是他，現在又不歡迎、說總統來是作秀，論作秀，全台灣政治工作者無人比得上黃國昌。

針對吳思瑤批評不願意讓賴清德來立法院的行為是巨嬰，黃國昌說，吳思瑤作為立法委員，有自我角色錯亂的問題，做為一個立委一天到晚用一些粗鄙的形容詞對別人做人身攻擊，請問這對國家社會有何助益，「雖然吳思瑤常常造謠，我也不會稱吳思瑤委員是吳造謠，這樣一點幫助都沒有」。

黃國昌強調，吳思瑤忘了她是國會議員嗎？今天國會調查權被憲法法庭閹割成這樣，身為立委竟然還沾沾自喜，真的讓人覺得不可思議，吳思瑤是不是真的想要當的，是賴清德立法局的局長？要不要改當總統府還是行政院的發言人？怎麼會有一個國會議員竟然這樣洋洋自得，這是一個國會議員該有的表現嗎？

黃國昌表示，邀請總統到立法院進行國情報告，是一件非常嚴肅的事情，民眾黨團提案要求總統賴清德到立法院國情報吿，是要協助賴清德實踐總統競選期間對全台人民的承諾，「沒想到，憲法法庭真的對總統呵護備至，現在已經看不出來，是賴清德躲在憲法法庭後面，想要幫自己所做的競選承諾跳票找藉口，還是憲法法庭自甘成為總統跳票的擋箭牌」。

黃國昌說，相信台灣人期待的是一個重承諾的總統，實踐他競選期間的承諾，到立法院進行國情報告，且要接受立委提出來的建言。

黃國昌表示，如果賴清德心裡面想的，是如同憲法法庭所允許的，到國會來愛講什麼就講什麼，甚至國會要針對國家大政方針跟重要政策議題的範圍邀請他來，憲法法庭都認為是違憲，「那其實賴清德來立法院沒什麼實際意義，賴清德想講什麼話，自己在總統府召開記者會就可以了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《錢的戰爭》女星笑容太甜爆紅消失16年　病逝享年36歲
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
快訊／才分手！眾量級家寧首露面
快訊／震撼！林志傑正式宣布將退休
康芮颱風路徑西修　影響台灣機率上升
薔薔怒嗆走鐘縮水！　秒被請下台
逮60人！　5千人「黃牛交流群」曝光
走鐘獎／薔薔僅用玫瑰遮蔽　性感深V美胸全都露
快訊／3人確定辭退12強　遞補名單曝
中指通攜「2爆乳妹」登走鐘！　畫面太香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

新北第三消防大隊迎新血！　16新進人員單膝跪地拜師

環保志工群英會移師花蓮！徐榛蔚喊話年年辦　卓榮泰：有機會就來

亂倒廢棄物挨罰22次！男拒繳645萬房地被法拍　空拍畫面搶先看

假滙兌詐騙900萬元還不夠再要500萬　南警埋伏逮獲取款車手

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

嘉義縣無菜單餐廳　山珍海味創意呈現

超猛！醉漢揮拳攻擊　冠軍牛肉麵店壯碩老闆「1秒KO反壓制」

嘉義翁屋內「藏百隻雪貂」飢餓打架吃同伴　志工心疼救治幫忙送養

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

中和又爆登革熱「與群聚相關」　新北已累積72起本土病例

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

政治熱門新聞

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

國會改革違憲　他轟大法官民主之恥

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

更多熱門

相關新聞

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案25日作出判決，包含國情報告即問即答、藐視國會、調查權、聽證權等條文，大多都宣告違憲。國民黨表示將繼續推展憲法訴訟法修法，讓之後釋憲案不再嚴重脫離民意，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（26日）說，在挽救司法公信力、貫徹憲法監督制衡的工作上，民眾黨一定會勇敢努力推出相關改革法案。

嚴格把關大法官同意權！　藍委：不該過的一個都不會通過

嚴格把關大法官同意權！　藍委：不該過的一個都不會通過

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

關鍵字：

國會改革釋憲司法院民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面