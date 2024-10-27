預測柯文哲一定被延押　黃國昌稱「基本常識」：法官跟上次同一人

▲黃國昌出席「賴政府搞什麼鬼」活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，北檢認為有再偵查必要，日前對柯文哲聲請延長羈押禁見，北院預計31日下午2時開庭；但立院民眾黨團總召黃國昌26日晚間預測，柯文哲一定被延押。民眾黨27日下午舉辦活動聲援柯文哲，黃國昌再表示，這是基本常識問題，此次延押庭法官跟上次羈押柯的是同一個。

針對柯文哲遭北檢聲請延押，黃國昌26日晚間在YouTube頻道開直播時預測，柯文哲一定被延押，但也相信柯多在裡面的每一天，就會自我進化、自我進步能力越來越強。

黃國昌27日下午3時25分左右抵達民眾黨位於愛國東路舉辦的「賴政府搞什麼鬼」活動，針對昨稱柯文哲多在看守所一天，自我進化能力會越來越強？黃國昌先是強調，要再次請教總統賴清德，16年前面對前總統陳水扁案，不是說「有證據就起訴」、「不應該押人取供」、「押人取供是侵害人權」嗎？

黃國昌指出，柯文哲在將近2個月前放棄抗告時，就是象徵「讓你押」、「我全力配合調查」，結果北檢押了2個月以後，拿不出像樣的證據起訴柯文哲，現在還要繼續押，「我想請教一下賴清德，你會不會雙標的太厲害？這就是你要帶給台灣的民主法治嗎？」

至於是否預測31日延押庭的結果不樂觀？黃國昌直言，「我想這是一個最基本的常識問題，這次延押庭的法官跟上次羈押柯文哲的法官是同一個」。

媒體追問，倘若柯文哲被延押，黨會採取什麼行動？黃國昌說，北檢聲請要延押柯文哲時，民眾黨中央緊急應變小組就緊急開會與召開記者會，接下來會非常密切關注法院審理狀況，倘若中央緊急應變小組有什麼需要進一步回應，會再跟社會大眾與媒體報告。