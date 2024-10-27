快訊／與柯美蘭參加「聲援柯文哲」活動　陳佩琪一度低頭拭淚

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，台北地檢署認為有再偵查必要，日前對柯文哲聲請延長羈押禁見，北院預計10月31日下午2點開庭。民眾黨27日在愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，柯文哲的胞妹柯美蘭、柯文哲妻子陳佩琪默默到現場，且陳佩琪聽舞台上致詞時，一度難過落淚。

民眾黨27日下午1時30分在中正紀念堂旁邊舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，現場安排互動式「裝置藝術」表達訴求，包含「賴清德蘭牆」、「行人地獄區」、「黨檢媒三惡鬼」、「黑白判官—受害家屬的痛與淚」，以及黨公職人員輪流上台致詞，包括黨內聲量最高的立院民眾黨團總召黃國昌，以及網紅「館長」陳之漢。

▲柯美蘭。（圖／記者周宸亘攝）

不過，當活動進行到一半時，柯文哲的妹妹柯美蘭從後方步入活動後台，被問到為什麼今天會特別來，是否黨部有邀請？柯美蘭稱「不用邀請吧」，媒體追問怎麼看北檢聲請延押柯文哲，會不會覺得是司法迫害？柯美蘭僅說「我不會回答你」，至於有沒有跟台中市政顧問蔡壁如聯絡，柯美蘭並未回應。

而下午2時35分左右，陳佩琪突然從大門口走入活動會場，被問到看見現場這麼多支持者會不會很感動、會不會想念老公、怎麼看柯文哲可能會被延長羈押等問題，但陳佩琪皆沒有回應；隨後，陳佩琪站在舞台前高舉拳頭支持舞臺上致詞的立委陳昭姿，並被帶到座位第一排，聽一聽致詞內容不時落淚。

▼柯美蘭、陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）