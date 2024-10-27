民眾黨萬聖節集結活動登場　亮點「賴清德蘭」拍照得「立正站好」

▲民眾黨舉辦「賴政府搞什麼鬼集結宣講活動，陳智菡拿「賴清德蘭」立正拍照。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，台北地檢署認為有再偵查必要，日前對柯文哲聲請延長羈押禁見，北院預計10月31日下午2點開庭。民眾黨27日在愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，擺設萬聖節裝飾，其中以「賴清德蘭」為最大亮點，立院民眾黨團主任陳智菡酸說，大家拍照時記得立正站好、莊重。

民眾黨27日下午1時30分在愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，民眾黨發言人李頂立日前說明，由於這週末適逢萬聖節，許多人都會舉辦相關活動，因此民眾黨的活動也以輕鬆諷刺方式進行，主軸則不僅是民眾黨對政府的疑惑，恐怕也是諸多民眾對政府的疑問。

李頂立說，從民進黨當選、總統賴清德上任後，到底發生什麼事？團結台灣做不到、鬥爭鬥得沒完沒了，更不用說能源、廢死、抗中保台等意識形態問題，相信不管是民眾或民眾黨都想問「賴政府搞什麼鬼？」希望公眾用輕鬆方式、自主變裝參與活動。

而活動現場也擺上了4個裝置藝術拍攝區，希望民眾可以表達訴求，分別為「賴清德蘭牆」、「行人地獄區」、「黨檢媒三惡鬼」、「黑白判官—受害家屬的痛與淚」。

針對賴清德蘭裝置藝術含義，陳智菡受訪時提及，這是因為網路上有網友創作一首「賴清德蘭很香」歌曲，賴清德蘭彷彿已經成為「國花」，不好找且也不便宜。陳也暗諷，民眾捧賴清德蘭拍照時，記得要「莊重」表達尊敬，因為賴清德在民進黨中常會要黨公職全面服從，還要求發言人專業、莊重，所以請大家拍照時記得莊重、立正站好。

▼「賴政府搞什麼鬼」民眾黨活動裝置藝術區。（圖／記者袁茵攝）