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台灣設計展聯名任天堂皮克敏　黃偉哲體驗暢玩西市場

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展26日盛大開幕，包含西市場與台南市美術館2館兩大主展區，搭配台南在地多場驚豔活動共同舉行，吸引超過30萬人次在各大展區、大小活動參觀。

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。體驗結束後回送台南400禮包，同時發送糖果給小朋友，並與現場民眾熱情互動。

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，很高興可以和皮克敏合作，為2024台灣設計展增添樂趣，讓喜歡玩手遊的朋友，可以走出房間，一邊玩遊戲的同時也認識台南。除了西市場，南美館二館也是主展區，還有許多週邊活動，歡迎民眾闔家出遊同樂。

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，「Pikmin Bloom迷你散步」是Pikmin Bloom與各地節慶合作，共同舉行的小型活動。遊客可以在活動中的主要各個場域，獲得與設置地點相關的飾品皮克敏金色花苗。皮克敏身上會配戴特殊飾品，例如書本、車子、甜點、畫框等，這次設計展共8處可以蒐集，除了西市場是設計展限定，其餘7款在遊戲內原本就可以蒐集到。

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台灣設計展展期至11月10日，歡迎多利用週間人潮稍緩的時段仔細品味展覽內容，週末參加精彩周邊活動，歡迎大家無論週間、週末都一同感受台灣設計展的驚人魅力。

▲台南市長黃偉哲27日現身西市場皮克敏攤位，由《Pikmin Bloom》產品營運總監 Tomo Yamazaki及亞太區行銷總監 許世婉帶領，體驗培育設計展限定版的飾品皮克敏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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