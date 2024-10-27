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台南喜樹代天府萬皇宮王船出廠　黃偉哲陪同潘孟安祈求國泰民安

▲台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，市長黃偉哲陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽等人見證開光點龍眼儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，市長黃偉哲陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽等人見證開光點龍眼儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，過程遵循傳統祭典儀式，由全體建醮委員及五大會首身穿長袍馬掛向王船參拜，並結合萬皇宮自組藝陣在大廟前供奉三府千歲，展現儀式的莊嚴隆重感。

▲台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，市長黃偉哲陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽等人見證開光點龍眼儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲特別出席陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽，以及市議員盧崑福、林美燕、李啟維與周麗津等貴賓共同參與，與鄉親信徒一起見證開光點龍眼儀式，祈求台灣風調雨順、台南市政興隆，市民闔家安康，場面熱鬧盛大。

▲台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，市長黃偉哲陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽等人見證開光點龍眼儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，喜樹代天府萬皇宮的王船出廠儀式，不僅代表著府城廟宇的歷史價值意義，更延續傳統文化習俗之精神，將台南在地的宗教民俗信仰發揚光大。他期盼藉此能讓更多人認識台南獨有且珍貴的宗教人文薈萃，並更加重視台南豐富的藝陣文化與各大香科，同時兼顧孕育與永續的理念來維護宗教活動，將其核心價值傳承至世世代代。

▲台南喜樹代天府萬皇宮27日大吉之時，舉辦甲辰年科三朝王醮王船出廠活動，市長黃偉哲陪同總統府秘書長潘孟安，與萬皇宮主委蔡忠壽等人見證開光點龍眼儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

喜樹代天府萬皇宮表示，今年的王船出廠恰好適逢台南400，而台南的開端與「船」有著緊密聯繫的歷史脈絡，更代表著府城這片土地開墾的重要象徵，因此，期望透過以具意義與代表性的王船祭典活動，齊心與市府響應台南400，祈求民眾闔家安康、一帆風順。

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