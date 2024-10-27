日本氣象廳最新預測「康芮颱風周五登陸宜蘭」　北東部警戒

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風不排除侵台可能性，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，日本氣象廳最新預測，康芮颱風將於11月1日周五從宜蘭登陸，強度上看中度颱風上限，若依此路徑，北部、東北部影響最嚴重。氣象署則表示，康芮颱風周三到周五最靠台灣，若太平洋高壓東退不明顯，路徑可能更靠台灣或侵台，不排除發布海警或陸警。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據日本氣象廳剛剛最新的預測，康芮颱風將於11月1日周五從宜蘭登陸，強度上看中度颱風上限，若依照此路徑，北部、東北部影響最嚴重，要嚴防強風豪雨，不過路徑還有變數，要持續追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本氣象廳預測康芮颱風不排除從宜蘭登陸。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

中央氣象署張承傳指出，康芮颱風今天到明天以偏西到西北西方向前進，明天開始方向轉為西北，逐漸往北、西北方向朝琉球群島前進，周三(30日)到周五(11月1日)離台灣較近，未來後期路徑變數仍大，若北轉時，太平洋高壓勢力偏強，後期路徑北轉角度將不會那麼大，則會偏西往台灣這一帶，因此要看後續太平洋高壓東退程度，若東退不明顯，不排除更靠近台灣一點。

張承傳表示，過去歐洲模式預測路徑朝琉球群島東北前進，不過昨天晚間開始朝台灣方向西修，美國模式預測跳動幅度大，過去預測路徑都較靠近台灣，有時候靠台灣頭、有時候靠台灣尾；未來若太平洋高壓東退不明顯，不排除更靠台灣甚至侵襲台灣，屆時可能發布海警，陸警也不排除。