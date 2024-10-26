嘉義縣整合親子旅遊平台　18鄉鎮旅遊熱點一次看

▲▼ 嘉義縣打造專屬旅遊平台整合18鄉鎮親子體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局整合全縣18鄉鎮適合親子體驗的行程，共有超過250項的體驗活動，只要到「嘉義縣親子旅遊官網」就能輕鬆查詢，網站貼心整理體驗內容、費用、預約方式、適合年齡層、店家營業資訊及聯絡方式，讓爸媽輕鬆帶著孩子們放電去。

嘉義縣文化觀光局表示，民眾可以從網路查詢多元旅遊訊息，但完整介紹親子旅遊資訊的平台在市面上並不多，若要逐一查詢資訊更是疲勞，為減輕家長負擔，嘉義縣文化觀光局推出專屬嘉義縣親子體驗的官網，可以一次完整看到18鄉鎮體驗行程，讓家長輕鬆查詢親子遊程內容。

嘉義縣各地體驗包含部落體驗、藝術創作、農事體驗、親子廚藝、科學益智等9大類型，行程超過250項，從山、平原到海皆有豐富多元DIY活動。

嘉義縣山上多為茶、咖啡產業，延伸出採茶或烘咖啡豆的體驗，也能到鄒族部落手磨小山豬、射箭、洗愛玉；平原以農作物生產為主，可體驗採玉米、採水果樂趣；到海區則可以搭船、捕魚、捕蝦。網站貼心整理每個行程適合的年齡層、體驗時間、費用、店家資訊，以及是否需要事先預約，讓家長依照孩子的喜好、年紀提前規畫行程。

文觀局說明，鼓勵家長帶著孩子們一起完成體驗，讓孩子動手發揮創意，培養協調能力、美學跟自信心，歡迎全台家長將嘉義當作最佳戶外教室，一起來享受親子時光，更多親子旅遊資訊可至嘉義縣文化觀光局親子旅遊官網(https://familytour.chiayi.travel/)查詢。