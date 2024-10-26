嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

▲▼ 嘉義縣呼籲「流感+新冠」疫苗雙打 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

秋冬季節到來，預期流感與新冠疫情將同步升溫，嘉義縣長翁章梁響應接種左流右新疫苗雙打，嘉義縣政府提供公費流感疫苗與新冠疫苗接種服務，分兩階段展開，第二階段將於11月1日開始，提醒65歲200元禮券獎勵即將用罄，翁章梁呼籲符合資格的民眾把握機會，儘早接種打造雙重保護，以避免因感染引發重症或死亡。

翁章梁說，為便民接種，縣內巡迴設置395個疫苗接種站點，包括80家衛生所與合約醫療院所，全面提供可近性服務點，提升疫苗接種的覆蓋率與社區保護力；截至目前，全縣已有42例流感併發重症，5例死亡，其中32.5%的重症患者並未接種疫苗。

隨著天氣轉冷，呼吸道傳染病的威脅也日益增大，即使去年接種過疫苗，保護力可能已經減弱；翁縣長帶頭示範，並強烈呼籲65歲以上長者、醫護人員、幼童及高風險族群等11類優先對象，務必把握第一階段的接種機會，及早為自己接種流感與新冠疫苗。

衛生局長趙紋華表示，儘管新冠病毒仍在不斷變異，目前流行的變異株如JN.1及其子代KP.3，最新的JN.1疫苗能提供更強的保護力，建議無論是否曾接種過新冠疫苗的民眾，應接種最新疫苗，強化免疫防護。

針對「國光流感疫苗變色事件」，該事件已經疾管署專家會議調查，確定為疫苗膠塞瑕疵引起的單一事件，非微生物污染所致，且嘉義縣未分配到此批次疫苗，民眾可安心接種；此外，11月1日第二階段新增50至64歲無高風險慢性病的成人也能接種公費流感疫苗，而新冠疫苗的接種對象則擴展至滿6個月以上的所有民眾。

衛生局提醒，符合接種資格的民眾應抓住機會，針對65歲以上嘉義縣民，只要接種新冠JN.1疫苗，即可獲得200元禮券，數量有限，發完為止，鼓勵攜老扶幼踴躍接種「流感+新冠」，打造雙重保護；相關疫苗接種資訊可在嘉義縣衛生局官網查詢，或向各地衛生所詢問。