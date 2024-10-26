　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣養殖漁業電機訓練　提升用電安全意識

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練 維護漁民生命財產安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為增進養殖漁業電機設備的安全，保障漁民的生命及財產安全，嘉義縣政府攜手嘉義縣漁業青年聯誼會，舉辦「電機控制電路實務訓練」，聘請甲級電匠林文達擔任講座，提升漁民的電機安全意識和管理技能。

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練 維護漁民生命財產安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

鑑於養殖環境用電安全、電機控制與管理，對養殖業的正常維運及安全維護是很重要的課題，課程除講授知識，也有實際操作訓練，讓參與的漁民認識用電安全、魚塭相關機電設備控制，也實際操作電機控制、配線安裝及電線對接，以提升電機電路管理的技能。

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練 維護漁民生命財產安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場參與的漁業青年都很認真學習，農業處漁業科長張建成也全程參與；嘉義縣漁業青年聯誼會長唐昕遠表示，謝謝縣府重視養殖產業發展及支持漁業青年培訓，今天的課程可以漁民增加電機相關知識及技術，可以維護自身安全、設備妥善及維運正常。

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練 維護漁民生命財產安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處表示，養殖漁業相當倚賴水車、飼料噴料桶、抽水設備、智慧生產管理設備等機具，因為是養殖水產物的重要維生系統，因此維繫這些養殖設備及機具的電機控制及配線安裝，是漁場正常維運的重要關鍵環節，相關操作或管理如有疏漏，較輕微時會造成設備失靈或損壞，嚴重時可能會導致漁民生命的威脅，或設備財產及養殖水產物的損失。

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練 維護漁民生命財產安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

為提升漁民的職能，農業處每年均輔導補助嘉義縣漁業青年聯誼會辦理相關職能訓練，包括養殖漁業疫病防治、產銷策略及經營技巧、養殖技術、養殖環境管理、益生菌的應用及機電設備管理等相關領域內容，以培育漁業青年的基本通識及專業能力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！曬保時捷：股價漲超過100％
蔡阿嘎罕缺席走鐘獎
快訊／宜蘭3車追撞　男駕駛無呼吸心跳
愛雅被老闆「撬開雙腿頂下體」嚇傻
柯震東老婆又發威！　今再幫68萬YTR奪獎
Joeman重提大麻風波！李多慧慌張反應曝光　他緊貼耳語惹眾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

嘉義縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩　提升人員潔牙技巧

嘉義縣無毒家園親子同樂營　強化青少年反毒意識

嘉義縣中小學特奧滾球錦標賽　打造普特友善共融環境

繽紛馬卡龍兒童室吸睛　新北龍形圖書閱覽室開幕

新北三芝茭白筍節熱鬧登場　「海洋芝心茭響曲」開啟新樂章

海洋小小兵公民科學嘉年華　管碧玲：共創海洋永續發展

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

嘉義縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩　提升人員潔牙技巧

嘉義縣無毒家園親子同樂營　強化青少年反毒意識

嘉義縣中小學特奧滾球錦標賽　打造普特友善共融環境

繽紛馬卡龍兒童室吸睛　新北龍形圖書閱覽室開幕

新北三芝茭白筍節熱鬧登場　「海洋芝心茭響曲」開啟新樂章

海洋小小兵公民科學嘉年華　管碧玲：共創海洋永續發展

香水別噴耳後、手腕！　無毒教母推「最安全噴法」

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人架走

偷吃別人女友！小王慘遭設局痛毆「全裸下跪道歉」

7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

彩排被封吹到站不穩...許富凱池上開唱又下雨！　2500人淋雨朝聖

黑豹旗／掛球衣戴黃絲帶懷念故教頭李來發　林軒宇喊：做給總仔看

嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

黑豹旗／林軒宇解危高苑勝美和闖8強　林樺慶：關關難過關關過

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

金門老兵召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

「後浦搞什麼鬼」萬聖派對來襲　鎮長帶頭狂歡

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

台南做工行善團兵分兩路為弱勢勞工打造新居

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

淺山餐桌指南續一碗不期而遇的理想初味

更多熱門

相關新聞

嘉義縣呼籲施打流感+新冠疫苗

嘉義縣呼籲施打流感+新冠疫苗

秋冬季節到來，預期流感與新冠疫情將同步升溫，嘉義縣長翁章梁響應接種左流右新疫苗雙打，嘉義縣政府提供公費流感疫苗與新冠疫苗接種服務，分兩階段展開，第二階段將於11月1日開始，提醒65歲200元禮券獎勵即將用罄，翁章梁呼籲符合資格的民眾把握機會，儘早接種打造雙重保護，以避免因感染引發重症或死亡。

嘉義縣無菜單餐廳山珍海味入菜　

嘉義縣無菜單餐廳山珍海味入菜　

嘉義縣強化黑面琵鷺救護緊急應變

嘉義縣強化黑面琵鷺救護緊急應變

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

關鍵字：

嘉義縣養殖漁業電機訓練用電安全意識

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

NanaQ被分手5天公開內幕！

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面