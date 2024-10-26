嘉義縣養殖漁業電機訓練　提升用電安全意識

▲▼ 嘉義縣辦養殖漁業電機實務訓練。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為增進養殖漁業電機設備的安全，保障漁民的生命及財產安全，嘉義縣政府攜手嘉義縣漁業青年聯誼會，舉辦「電機控制電路實務訓練」，聘請甲級電匠林文達擔任講座，提升漁民的電機安全意識和管理技能。

鑑於養殖環境用電安全、電機控制與管理，對養殖業的正常維運及安全維護是很重要的課題，課程除講授知識，也有實際操作訓練，讓參與的漁民認識用電安全、魚塭相關機電設備控制，也實際操作電機控制、配線安裝及電線對接，以提升電機電路管理的技能。

現場參與的漁業青年都很認真學習，農業處漁業科長張建成也全程參與；嘉義縣漁業青年聯誼會長唐昕遠表示，謝謝縣府重視養殖產業發展及支持漁業青年培訓，今天的課程可以漁民增加電機相關知識及技術，可以維護自身安全、設備妥善及維運正常。

農業處表示，養殖漁業相當倚賴水車、飼料噴料桶、抽水設備、智慧生產管理設備等機具，因為是養殖水產物的重要維生系統，因此維繫這些養殖設備及機具的電機控制及配線安裝，是漁場正常維運的重要關鍵環節，相關操作或管理如有疏漏，較輕微時會造成設備失靈或損壞，嚴重時可能會導致漁民生命的威脅，或設備財產及養殖水產物的損失。

為提升漁民的職能，農業處每年均輔導補助嘉義縣漁業青年聯誼會辦理相關職能訓練，包括養殖漁業疫病防治、產銷策略及經營技巧、養殖技術、養殖環境管理、益生菌的應用及機電設備管理等相關領域內容，以培育漁業青年的基本通識及專業能力。