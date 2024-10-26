嘉義縣特殊需求、樂齡長照潔牙觀摩　提升人員潔牙技巧

▲▼嘉義縣113年度特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為照顧機構中身心障礙朋友與長輩的口腔健康，嘉義縣牙醫師公會舉辦「嘉義縣113年度特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩」活動，邀請行政院政務委員陳時中、嘉義縣長翁章梁、中華民國牙醫師公會全國聯合會江錫仁理事長等人出席，為照服員及身心障礙者朋友加油打氣。

活動邀請雲嘉南4縣市身心障礙福利機構、老人機構、護理之家共26家照護機構參與，近310名服務對象及照顧服務員齊聚一堂，共同推動特殊需求者口腔保健照護，讓機構更重視服務對象的潔牙品質，增進潔牙技巧。

觀摩活動分為團體組及個人組，團體組以機構為單位，由照顧服務員和服務對象2位一組參賽，個人組由生活功能較完善的服務對象參賽。

公會推派21位專業牙醫師擔任裁判，在服務對象進食甜食後，由評審評比刷牙情境與互動、刷牙順序與技巧、潔牙進行過程、口腔乾淨程度，比賽結果取前五名頒發禮券獎勵。





翁章梁表示，照護機構中的部分服務對象較難自行完成口腔清潔，需要照服員幫助刷牙，透過比賽可以精進照服員的潔牙技巧，也能夠讓服務對象更理解刷牙的重要性，未來會繼續努力推動潔牙觀摩活動。

江錫仁理事長說，機構中的罕病、身心障礙朋友因為智力、認知、協調動作等因素而難以自行刷牙，罹患齲齒與牙周病的比率較一般人高，需要仰賴照護員協助潔牙。希望透過今天活動落實潔牙、降低口腔問題，提升機構朋友照護品質。