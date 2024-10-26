嘉義縣中小學特奧滾球錦標賽　打造普特友善共融環境

▲▼ 共融友善！嘉義縣中小學特奧滾球融合錦標賽登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣113年中小學特奧滾球融合錦標賽25日在縣府前草地廣場登場，國立嘉義特教學校及縣內各校特教班與普通班學生齊聚球場，彼此互助合作，落實融合教育精神，縣長翁章梁開球共襄盛舉，與小選手們切磋球技、加油打氣，用滾球運動滾出幸福活力。

教育處連續4年舉辦特奧滾球錦標賽，已成為嘉義縣的亮點運動競賽，共59校134隊師生、737人參與競技，上場一決勝負，更透過設計規劃，即使是障礙程度較重的孩子也能參與，展現共融態度。

翁章梁表示，今年看到竹崎高中的孩子第一次參加113年全國身障運動會，特奧滾球項目就獲得1金1銀的佳績，說明這項運動的意義與價值，感謝今天在場的每一位老師，在教育現場提供孩子最好的照顧，也感謝支持活動的贊助單位，扶持縣府創造友善共融環境。

教育處指出，活動獲得許多善心支持，財團法人福添福社會福利基金會贊助參與學生紀念品、朴子天公壇管理委員會及自強書局贊助礦泉水、騰揚行土木包工業贊助禮券、嘉義縣家長協會及棒棒積木飯店提供阿里山及大埔國中小師生住宿費用。

教育處感謝來自全國各地支援的裁判們，以及國立嘉義特教學校陳威銓主任、國立嘉義大學特教系與體育系的學生志工，還有承辦學校水上國小與協辦學校。4年來雖參與規模及學生需求多元等因素更增添難度，但每年孩子們的回饋都讓同仁感動不已，堅持繼續辦下去。

教育處說，對一般學生來說，可以選擇自己喜歡的類型與方式運動，但對特教學生而言有一些障礙與限制，但透過特奧融合滾球，特教生與普通生攜手參賽，思考討論擲出的每一球，擲出的不只是滾球，更是有愛無礙的友善學習。