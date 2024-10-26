7歲以下新增「6次免費兒童發展篩檢」 　嘉義縣鼓勵家長把握黃金篩檢期

▲▼ 嘉義縣推兒童發展篩檢及聯合評估 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童是國家的未來，早期發現發展問題，就能讓孩子有更多機會獲得早期療育！衛生局攜手大林慈濟醫院拍攝兒童發展篩檢及聯合評估宣導影片(網址：https://youtu.be/3gs8E0pFjQ8 )，透過跨專業、單位的合作，讓家長透過影片了解並積極參與兒童發展篩檢重要性，提升兒童健康照護，避免錯過黃金治療期。

自113年7月1日起，衛生福利部新增6次兒童發展篩檢服務，嘉義縣衛生局配合推動「兒童發展篩檢服務」，針對0至6歲（未滿7歲）兒童提供粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向健康發展檢查，如發現發展遲緩，及早介入把握黃金治療期。

縣長翁章梁說，縣府全力支持此項服務，確保每個孩子都能在最好的條件下成長，透過定期篩檢及早期療育，有效幫助兒童改善發展遲緩問題，讓每個孩子都能健康快樂地成長。

衛生局長趙紋華表示，如篩檢發現疑似發展遲緩，家長無需過度擔憂，可帶孩子前往「嘉義長庚醫院」或「大林慈濟醫院」聯合評估中心，接受專業評估，並依醫療團隊的安排，提供個別化療育服務，確保抓住黃金療育期，相關篩檢服務問題可洽鄰近各鄉鎮市衛生所。