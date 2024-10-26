全球人口破81億驚呆她！全場「嘆1現象」更可怕：不想待在台灣

▲台灣總人口數持續負成長。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕無法給孩子良好的生活環境，越來越多人乾脆不生。而一名女網友驚呼，全球總人口居然來到81億多人，印象她讀書的時候約67億左右，「我以為少子化的原因會造成總人口數下降。」文章曝光後，網友直呼「我是覺得『猴子化』比較嚴重，割喉的、開車撞人的，有能力的話真的不會想待在台灣。」

一名女網友在Dcard表示，讀書時印象全球人口66至67億，轉眼間她最近才發現，「怎麼那麼快就達到81億了人？」同時原PO直呼，「我以為少子化的原因會造成總人口數下降」，還稱「原來少子化這個趨勢只是在台灣的同溫層和周遭國家！」

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原PO分享自身觀點，認為地球應該不需要這麼多人類，「如果是已開發國家人口數減少、人口老化，未開發國家人口數暴增，不知道這未來會變成什麼樣？Dcard上常吵的階級複製直接變成國際版的階級複製...好可怕。」

底下網友回應，「我是覺得『猴子化』比較嚴重，割喉的、開車撞人的，有能力的話真的不會想待在台灣」、「台灣根本人口過剩好嗎？少子化是一個客觀現象，並不是只有壞處」、「印度，中南美洲，非洲，其實還有很多國家都在增長」、「很貧窮的國家，一天賺的錢還不夠一天吃飯，沒有別的娛樂」、「將來可能破100億人口」、「以前讀書的時候是72億」、「不婚不生快樂一生，不要出生來受苦嗚嗚」。

根據世界實時統計數據（Worldometer），目前世界人口總數為81.8億。根據聯合國「世界人口展望」（World Population Prospects）報告顯示，到了2080年代中葉，全球人口來到103億達到高峰，之後出現反轉下滑，到2100年底前降回102億人口。

另外，國發會17日才公布最新2024-2070年台灣人口推估結果，未來我國總人口將由今年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人；其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

國發會提到，進入超高齡社會時點維持2025年不變，人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，今年全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本、德國、法國等。預估我國將於明年加入此行列，65歲以上老年人口占比超過20%。

國發會也說，未來長期老化程度再提升，因國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口之比率預估由今年的19.2%，提高至2070年的46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。