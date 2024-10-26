日氣象廳預測：康芮升級「大型強颱」接近台灣！　關鍵時間點曝

▲康芮持續往西北方移動。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

康芮颱風25日清晨從熱帶低氣壓升級成颱風後，就持續往西邊移動，逐漸靠近台灣，雖然目前距離台灣較遠，路徑變數大，但是根據日本氣象廳預測，康芮最快會在30日升級成日本定義的大型強颱，而屆時也會更靠近台灣。

根據氣象廳觀測，康芮颱風26日上午9時位在菲律賓東邊海域（北緯16.3度，東經137.2度），以每小時40公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

從氣象廳的預測路徑可以看到，康芮26日晚間會轉西，並在28日上午再度轉向，朝西北方向移動，持續往台灣靠近。康芮預計30日增強為日本定義的大型強颱，31日會抵達沖繩與那國島南部海域，更接近台灣。

康芮颱風抵達沖繩南邊海域後，如果方向轉西，那麼對台影響可能性也會增大，如果持續往西北方或是北方移動，則不會直接襲台。

除了日本氣象廳預測，台灣氣象專家林得恩也透露，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。未來幾天，在太平洋高壓強勢的導引作用下，會先向西快速移動；28日至29日來到日本琉球南方海域時，正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北；隨後再調整轉北的機率最高。不過根據目前評估，康芮颱風要靠近、或是侵襲臺灣的機率都是偏低的。