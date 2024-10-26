拜登政府宣布638億對台軍售　總統府：展現對台灣安全的堅定承諾

▲拜登政府宣布638億對台軍售，是任內第17度對台軍售。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

距離美國總統大選剩下10天，拜登政府宣布對台軍售，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），總額約19.88億美元（約新台幣637.73億元），是拜登政府上任以來第17度對台軍售。對此，總統府發言人郭雅慧表示，感謝美國政府基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續提供我國防所需武器，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾。

美國政府於美東時間10月25日公告，將就總額19億8800萬美元（總值約台幣638億）的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。

總統府發言人郭雅慧今（26）日表示，台灣強化自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續提供我國防所需武器。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第17度對台軍售，也是美國總統拜登上台後最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾；台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。