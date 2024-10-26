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東亞最大同志遊行今登場　蔡英文：「自由相愛」在台灣是現在進行式

▲前總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

▲前總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

第22屆台灣同志遊行今（26日）下午登場，今年的主題是「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，隊伍預計從台北市政府府前廣場出發。對此，前總統蔡英文在社群平台發文表示，雖然當年「婚姻平權」立法過程的壓力很大，但因為大家的勇氣與自信，才讓我們挺住壓力，為台灣踏出正確且令人驕傲的一步，她相信，「自由相愛」在台灣都是現在進行式。

蔡英文透露，前陣子她訪問歐洲，遇到許多好朋友，大家只要提到台灣，就會想到民主；也有很多朋友，提到台灣，就會想到我們的「婚姻平權」。

同婚法案當時在蔡英文總統任期內，掀起不少波瀾，蔡英文坦言，雖然當年的壓力很大，但因為大家的勇氣與自信，努力不懈地讓更多人理解，才讓我們挺住壓力，為台灣踏出正確且令人驕傲的一步。

蔡英文表示，她相信，無論接下來遇到怎樣的困難與挑戰，「只要我們持續溝通、不斷對話，就可以讓台灣邁向共融、交織共生」。

此外，蔡英文也強調，「永遠要記得，那些我們曾經一起走了好遠、好遠的路，我們不僅用民主的價值，讓世界看見台灣，更用彩虹的驕傲，讓世界重視台灣」。

最後，蔡英文也預祝今天下午的「台灣同志遊行」 順利，大家大方牽手、勇敢擁抱，不只是今天，她相信往後的每一天，自由相愛，在台灣都是現在進行式。「願相愛的人，都能無所畏懼，祝福遊行活動一切順利。」

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