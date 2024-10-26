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美前國安顧問波頓：川普若回鍋　台灣恐遭殃

▲▼前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）出席FAPA四十週年慶祝餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

美國前總統川普執政時期國安顧問波頓接受英國廣播公司（BBC）節目HARDtalk訪問時表示，若川普重返白宮，「台灣可能會遭殃」。

香港南華早報報導，波頓（John Bolton）在23日的HARDtalk節目中告訴主持人薩克（Stephen Sackur），如果川普（Donald Trump）贏得第2個總統任期，他會為台灣感到「非常擔心」。

波頓表示：「在橢圓形辦公室（Oval Office）的許多場合中…他（川普）會拿出一支麥克筆，指著筆尖說，『看到了嗎？那就是台灣』，然後再指向桌子說，『而這是中國』。」

當主持人問及從中得到什麼結論時，波頓回答：「台灣可能會遭殃。」

波頓發表對台灣的最新評論之際，距離美國總統大選僅剩不到兩週，民調顯示，川普和美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）間的選情十分膠著。

波頓曾於2018年4月至2019年9月擔任川普的國安顧問，他曾說川普「不適合」擔任總統，但也稱他不會投給川普或賀錦麗。

川普先前接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

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