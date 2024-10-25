CNN：全美超過3000萬人提前投票

▲圖為川普在喬治亞州造勢現場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

距離美國11月5日總統大選剩下不到2周，CNN報導，全美至今已投出超過3000萬張選票，包括郵寄與提前親自投票。

依據CNN、艾迪生媒體研究機構（Edison Research）、Catalist數據公司取得的數據，在3000多萬張選票之中，現階段以加州提前投票的張數最多，超過320萬張票，佛州、德州、喬治亞州、北卡羅來納州也都突破200萬張票。

依據Catalist手中掌握的26州數據，32%已登記註冊共和黨人已經投票，高於2020年的27%，42%已登記註冊民主黨人已提前投票，低於2020年的47%。

CNN指出，這些數據顯示的是誰在投票，並非這些人把票投給誰。雖然許多提前投票的共和黨人原本可能計畫在選舉日投票，但競選陣營鼓勵支持者提前投票，這樣就能在選戰倒數最後幾天更有效分配資源。

此外，這些州有四分之一的選民截至目前並未傾向任何政黨，代表這群人可能是左右大選結果的關鍵族群。依據皮尤研究中心（Pew Research Center）近期一項民調，表態計畫提前投票的選民更有可能是副總統賀錦麗的支持者，而非前總統川普的支持者。

今年美國大選總計有7大搖擺州，分別是亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州，以及威斯康辛州。其中賓夕法尼亞州擁有19張選舉人票，是民主黨和共和黨的必爭之地。