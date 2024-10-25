川普放話「上任2秒內」開除他！　賀錦麗團隊轟：太危險

▲川普放話，當選2秒鐘內，就要開除起訴自己的特別檢察官。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普24日表示，如果他再次當選，將在「2秒鐘內」開除司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith），此人在2起聯邦案件中起訴了他。不過，這番話立刻引起賀錦麗團隊的砲轟。

川普24日受訪時被問及，如果再次當選，是否會開除史密斯。他回應，「我們在最高法院獲得了豁免權。這很簡單。我會在2秒內炒他魷魚。他將是第一批要解決的問題之一。」他還補充，自己將要起訴史密斯。

節目播出後，賀錦麗團隊立刻譴責，川普的行為彷彿自己凌駕於法律之上。發言人毛莎（Ammar Moussa）說，「一個更不穩定、精神錯亂的川普，基本上沒有任何制約，被一群能夠讓他發揮最糟糕本能的忠誠者圍繞著，保證更加危險。美國不能冒險讓川普連任。」

▲史密斯（左）曾任國際刑事法院首席檢察官。（組圖／達志影像／美聯社）



ABC報導，史密斯曾經在國際刑事法院（ICC）擔任首席檢察官，調查科索沃發生的戰爭罪行，2022年11月獲得司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命，調查川普與盟友推翻2020年總統大選、川普非法持有高度機密文件。他在調查2起案件之後，也正式起訴了前總統，但2案都因為川普上訴而延遲。

如果川普真的再次當選，將有權指示司法部長，開除特別檢察官。目前尚不清楚，他是否需要發布任何命令，讓司法部駁回針對他的指控，但根據美國司法部長期政策，任何針對川普、仍在進行中的聯邦案例，都可能在他上任之後被擱置。

與此同時，紐約時報、華爾街日報等美媒報導，2020年夏天成立的右翼智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute AFPI）主要人員，近期都被悄悄任命，擔任川普政權移交小組的全職職務。據悉，副總統候選人范斯（JD Vance）、川普兒子小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）也都入列。